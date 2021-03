Ile Maurice: Black Saturday - Ils s'appelaient Sylvie, Jeffrey, Karmish, Trishul, Keshav, Vikesh, Vincent, Rabindranath, Stevenson, Retnon et Christabelle

30 mars 2013-30 mars 2021. Huit ans se sont écoulés depuis le Black Saturday qui avait fait 11 morts dont six dans le tunnel du Caudan après des pluies torrentielles.

Les corps de cinq autres victimes avaient été repêchés dans le parking souterrain de l'immeuble Harbour View à Port-Louis, le Ruisseau du Pouce et à Canal Dayot. Plus de 152 mm de pluie en moins de 90 minutes avait provoqué une soudaine montée des eaux et des inondations sans précédent dans la capitale.

Ce qui avait coûté la vie à Sylvie et Jeffrey Wright, Karmish et Trishul Tewari, Keshav Ramdharry, Vikesh Khoosye, Vincent Lai, Rabindranath Bhobany, Stevenson Henriette, Retnon Sithanen et Christabelle Moorghen.

Pour la deuxième année consécutive à cause du confinement instauré pour freiner la propagation du Covid-19, il n'y a pas eu de dépôt de gerbes au Caudan où une stèle est consacrée aux 11 victimes.

Ce n'est pas pour autant qu'on a oublié les vies emportées ce jour fatidique. Hommage donc à Sylvie, Jeffrey, Karmish, Trishul, Keshav, Vikesh, Vincent, Rabindranath, Stevenson, Retnon et Christabelle et nos pensées vont à leurs familles.