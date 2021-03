Afrique: Sénégal-Eswatini (1-1) - l'humiliation des Lions évitée de justesse !

Déjà éliminée de la course, l'équipe nationale d'Eswatini a réussi à tenir en échec le Sénégal mardi (1-1) au stade Lat Dior de Thiès pour le compte de la 6eme et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (Can) Cameroun 2022.

Le but d'Eswatini est marqué dès la 4eme minute de jeu par Sabelo Gamedzede. Et il a fallu la 95e minute pour que Cheikhou Kouyaté n'égalise. Un but qui a permis d'éviter l'humiliation à domicile face à cette modeste sélection (dernière de la poule I et 150e du classement Fifa).

En conférence de presse d'avant match, lundi, le sélectionneur de l'Eswatini, Dominic Kunene, avait promis de se donner à fond pour « sauver l'honneur ». « Ce ne sera pas une mince affaire parce que nous allons affronter la meilleure équipe d'Afrique. Nous allons faire de notre mieux pour nous en sortir. En général, lorsque nous entrons sur un terrain, nous nous donnons à 100%, mais là tout va se jouer durant 90 minutes », avait-il déclaré, estimant que le Sénégal « est une très bonne équipe et même si vous perdez contre une très bonne équipe, vous apprenez toujours. Mais, il y a la fierté qui nous pousse à donner tout. Le pays attend que nous fassions quelque chose ».

Le système 3-5-2 maintenu

Malgré les critiques, le coach Aliou Cissé a maintenu le système 3-5-2 cet après-midi. Avec quelques changements opérés dans sa composition (Sadio Mané, Idrissa Gana Guèye, Keita Diao Baldé sur le banc).

Dans les cages, Seny Dieng a pris la place de Bingourou Kamara pour sa première cape avec les Lions. En défense centrale, Kalidou Koulibaly, de retour, a été accompagné par Cheikhou Kouyaté et Abdoulaye Seck.

A noter, par ailleurs, qu'avec 14 points, le Sénégal a terminé premier de la poule