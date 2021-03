Cote d'Ivoire: Affaire Gbagbo à la CPI - Acquittera, acquittera pas ?

analyse

Ce mercredi 31 mars, les militants et sympathisants du Front populaire ivoirien (FPI), voire toutes les populations de la Lagune Ebrié, retiennent leur souffle. Le verdict en appel du procès de l'ancien président devant la CPI sera rendu sur le coup de 13h GMT. C'est véritablement un moment historique pour cet éléphant du landerneau de la politique ivoirienne : soit le président de la Cour d'appel de la CPI confirme son acquittement de janvier 2019 et cette affaire, vieille de 10, a son épilogue, ou il rejette ce verdict et c'est reparti pour un nouveau procès.

La confirmation de l'acquittement sera, primo, une grande donne dans le rabattage des cartes politiques dans ce pays, notamment pour l'après Alassane Ouattara. Déjà, lors des dernières élections législatives, le FPI, le parti de Gbagbo, avait mis fin à 10 années de boycott des scrutins au nom du « Gbagbo ou rien ». Un retour difficile sans son mentor et chef historique puisqu'il n'a pu réunir 2% des suffrages exprimés, soit seulement 2 sièges arrachés sur un total de 255.

Secundo, un verdict en faveur de l'acquittement pourrait booster le processus de réconciliation nationale dans ce pays qui en a tant besoin. De fait, il a encore frôlé le pire avec le passage en force du président Ouattara pour un troisième mandat présidentiel, et l'on ne sait pas de quoi demain sera fait avec les bruits de bottes des djihadistes au nord du pays.

Tertio, une confirmation de l'acquittement prouvera que la CPI a beau prendre de gros poissons dans les mailles de son filet, elle finit par en relâcher dans l'eau. Laurent Gbagbo et son fidèle lieutenant, Charles Blé Goudé, pourraient ainsi rejoindre Jean Pierre Bemba dans les rangs des célèbres prévenus qui ont recouvré leur liberté à l'issue de procès aux multiples rebondissements.

On n'en est pas encore là et l'opposant historique du président Félix Houphouët-Boigny pourrait de nouveau broyer du noir dans une cellule de la CPI si la Chambre d'appel suit les arguments de la procureure sortante, Fatou Bensouda, qui estime qu'en première instance, le tribunal avait commis des erreurs de droit et de procédure et demandé un nouveau procès à l'encontre des célèbres prévenus.

Si l'acquittement de Laurent Gbagbo n'est pas confirmé ce 31 mars, le nouveau procès qui s'en suivrait mettrait une grande hypothèque sur sa carrière politique. A 75 ans, il n'a plus beaucoup de temps devant lui, surtout que les ambitions pour lui succéder à la tête du FPI ne manquent pas.

Au demeurant, un nouveau procès dans cette affaire serait un mauvais présage pour sa présumée innocence des quatre chefs d'accusation qui pèsent contre lui : crime contre l'humanité, meurtres, viols, persécutions et autres actes inhumains. Bien que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé aient toujours plaidé non coupables, leur acquittement en première instance a été une surprise pour beaucoup d'observateurs : en effet, les 3000 victimes des violences postélectorales entre octobre 2010 et avril 2011 ne plaident pas en leur faveur.

Rendez-vous donc à 13h GMT pour savoir si l'enfant terrible de Mama fera bientôt ses valises pour Abidjan, lui qui s'est fait délivrer 2 passeports, ordinaire et diplomatique, ou s'il s'achètera des vêtements chauds pour un retour dans les cellules glaciales du tribunal de la CPI. Bref, la Cour d'appel l'acquittera ou pas ? On attend de voir.