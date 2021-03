Congo-Brazzaville: Parution - Fred Steve Ikié publie « La faculté spéciale »

L'ouvrage de cent-trente-trois pages, publié aux éditions Dvocu et écrit en russe, parle de la vie d'un stagiaire militaire étranger dans cette faculté spéciale de la Fédération de Russie réputée par sa bonne formation des jeunes officiers tant russes qu'étrangers.

Élève officier des forces armées congolaises (FAC), Fred Steve Ikié est en formation à l'école supérieure de commandement interarmes de l'Extrême orient Dvocu dans la ville de Blagoveshensk à la Fédération de Russie, sous le commandant du général Vladimir Grizlov et du lieutenant-colonel Alexis Lastochkin. Afin de partager son expérience sur la vie d'un stagiaire militaire étranger en Russie, il a pensé écrire un ouvrage en russe pour que les lecteurs russes lisent les cent-trente-trois pages de son livre. « Je suis venu en Russie, la vie est différente ici, des événements différents, et il faut écrire en russe pour que le peuple russe sache lire », a-t-il dit.

Une nouvelle vie, de nouvelles réalités, de nouvelles traditions, c'est tout cela qui a inspiré Fred Steve Ikié et il n'a pu retenir sa plume. « J'écris parce qu'écrire c'est le dur désir des durées, parce que lorsqu'on écrit aujourd'hui, c'est pour toute une vie. J'écris pour être moi. Écrire en langue russe est pour moi un grand plaisir et un honneur. Maintenant ça n'a plus de sens d'écrire en français », a-t-il expliqué.

« Дружный специальный факультет » ou « La faculté spéciale » a été bien accueilli dans le milieu russe. Ce livre a engendré de prime à bord de la stupéfaction à l'endroit des lecteurs car la langue russe est difficile dans son apprentissage surtout pour un étranger et de là encore écrire un livre.

"La faculté spéciale" Dvocu est le second ouvrage de Fred Steve Ikié après son tout premier livre intitulé "La succession au trône" qui a fait également de lui le premier écrivain enfant de troupe de l'école militaire préparatoire général Leclerc. Il s'empresse à écrire un troisième ouvrage intitulé "L'amour au bord de l'amour", dans lequel il va parler d'amour et de la relation entre un homme et une femme.