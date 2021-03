Afrique: CAN 2022 - RDC éliminée - Constant Omari pour une totale remise en question

Sa réaction était attendue après l'élimination des Léopards qui seront absents de la phase finale de la CAN 2022 au Cameroun. Constant Omari s'est confié dans l'émission Talents d'Afrique sur Canal Plus, annonçant du reste qu'il ne briguera pas la présidence de la Fécofa aux prochaines élections.

Au lendemain de la défaite des Léopards à Libreville synonyme d'élimination de la course pour la qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Cameroun 2022, le président de la Fédération congolaise de football association (Fécofa), Constant Omari Selemani, a, sur le plateau de l'émission Talent d'Afrique diffusée sur Canal Plus, lancé un appel à la remise en question totale en commençant par les joueurs, le staff technique, la Fédération et le gouvernement. Parlant de l'arrivée tardive des Léopards à Franceville, soit à 1 heure du matin, comme raison de la défaite, Constant Omari a botté en touche. « La distance entre Kinshasa et Franceville est de 40 minutes. Nous sommes arrivés à 1 heure du matin et le match s'est joué à 17 heures. Vous n'allez pas me dire que pour un match qui se joue à cette heure-là, et le fait d'être arrivé à 1 heure, il n'y a pas moyen de se reposer, alors qu'il y a 16 heures d'écart », a-t-il déclaré.

Et de rajouter : « J'ai analysé les buts que nous avons encaissés, qui n'ont rien à voir avec l'organisation. Les joueurs arrivent ici (Kinshasa ndlr) en classe business, sont logés dans un hôtel 5 étoiles, ont des primes dont 90 % des sélections africaines ne touchent pas. J'ai commencé à dire aux joueurs de faire leur propre introspection. Quel était leur rôle ? S'ils me montrent qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts, qui va leur jeter la pierre ? Ce ne serait même pas moi président de la fédération. Mais quand j'observe que l'équipe était nulle... Je refuse d'analyser le match retour. Prenons le match aller (zéro but partout à Kinshasa ndlr) et jusqu'à ce jour, quelle est la marge de progression qui a été faite ? ».

Constant Omari a révélé que les fonds pour le voyage des joueurs à Franceville ont été décaissés à 19 heures le même jour. Mais l'on ne se demande pas comment les joueurs arrivent à Kinshasa, sont logés confortablement, et pris en charge durant leur séjour, la Fécofa est obligé de faire des arrangements, en attendant les fonds de l'Etat pour payer ensuite les dettes contractées. « La fédération n'a pas des moyens pour construire des stades ni pour les réhabiliter, mais quand je dois me mettre à sensibiliser les gens l'ancien et l'actuel régime sur le danger du manque d'infrastructures, cela ne sert à rien. Je ne peux pas continuer à travailler dans ces conditions-là, Je dois le dire clairement, il n'y a pas une politique sportive nationale. C'est ça la réalité, qu'il n'y ait pas de faux-fuyants. Pourquoi nous-devons continuer à travailler en mode d'urgence ?» a-t-il lâché. Pour Constant Omari, « tout le monde doit se remettre en cause en commençant par les joueurs, le staff technique, la fédération et le gouvernement ».

Président de la Fécofa pendant dix-huit ans, Constant Omari a, aussi au cours de cette interview dans « Talents d'Afrique », annoncé qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession lors des élections prévues pour décembre 2021. « Je vais être très clair, je ne serai pas candidat aux élections parce que je pense que j'ai fourni beaucoup d'efforts au niveau de la CAF et de la Fifa ainsi qu'à la Fécofa. Il faut laisser aux autres qui ont les ambitions de continuer là où nous allons nous arrêter. Mon seul regret est que si cette situation ne change pas, ceux qui viendront n'iront pas loin et risquent même de sombrer davantage », a-t-il averti.