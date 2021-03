Congo-Kinshasa: Nord-Ubangi - La délégation des ambassadeurs de l'UE en visite de travail

Conduite par Jean-Marc Châtaigner, ambassadeur de l'Union européenne (UE) en RDC, la délégation était composée des ambassadeurs d'Espagne, du Portugal et de la République tchèque, ainsi que des conseillers de l'ambassade de France et de l'UE.

L'objectif de la mission des ambassadeurs de l'UE a été de s'imprégner des conditions de vie des réfugiés centrafricains en RDC et des populations qui les ont accueillis, de se rendre compte de l'assistance déjà reçue et des besoins exprimés, ainsi que d'évaluer les difficultés et contraintes dans la mise en œuvre des programmes d'assistance à Yakoma au Nord-Ubangi où sont localisés les refugiés centrafricains arrivés en RDC en raison des violences et de l'insécurité survenues dans le contexte des élections présidentielle et législatives du 27 décembre en RCA.

Dans le souci de palper du doigt le vécu quotidien de ces refugiés, la délégation des ambassadeurs s'est entretenue avec les leaders des communautés de réfugiés et de la population hôte ainsi qu'avec les représentants des femmes et des jeunes. Ils ont ainsi reçu les informations de première main sur la situation des réfugiés centrafricains depuis leur arrivée en RDC.

La délégation a visité le site de Modale situé près de Yakoma où plusieurs milliers de réfugiés seront relocalisés dans ce lieu plus sûr et éloigné des régions frontalières reculées et instables en RDC. Pour améliorer les conditions de vie de ces réfugiés, le HCR et ses partenaires comptent aménager, dans le site de Modale, de nouvelles installations pour la distribution d'eau et l'assainissement. HCR envisage aussi d'accroître les infrastructures de santé et d'éducation.

Jean-Marc Châtaigner, qui a conduit cette mission dans le cadre de l'Equipe Europe ou « Team Europe, a indiqué que malgré leurs ressources limitées, « les communautés d'accueil font preuve d'une solidarité exemplaire envers les réfugiés. Les besoins continuent toutefois d'augmenter dans ces régions où les défis d'accès et les contraintes logistiques d'acheminement de l'aide sont importantes. Selon les autorités locales, le nombre de réfugiés arrivés dans quarante différentes localités au sein des provinces du Bas-Uéle, Nord Ubangi et Sud- Ubangi atteindrait désormais quatre-vingt-douze mille.