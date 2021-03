Congo-Kinshasa: Assemblée provinciale de Kinshasa - Godé Mpoy visé par une pétition

Dans cette action visant sa déchéance transmise à son bureau par une correspondance du 30 mars signée par le député provincial Samy Kolonji, aux noms des autres pétitionnaires, les députés de Kinshasa lui reprochent notamment l'enrichissement illicite, l'abus de pouvoir, la faible production législative, l'inefficacité face à l'exécutif provincial, etc.

Dans une correspondance du 30 mars 2021 adressée au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa (APK), le député provincial Samy Kalonji informe ce dernier, aux noms de certains de ses collègues, de la transmission d'une pétition portant sur la déchéance d'un membre du bureau de cette institution provinciale, à savoir le président Godefroid Mpoy Kadima, lui-même.

Dans cette pétition dont la liste en annexe renseigne sur dix-sept signatures, les pétitionnaires reprochent au président de leur institution notamment l'incompétence caractérisée par son « incapacité à assurer un fonctionnement optimal et efficace » de cette institution. Les pétitions citent, pour s'en convaincre, la léthargie qui a élu domicile au sein de l'organe délibérant de la capitale congolaise, en ce que pendant les périodes de sessions, les plénières ne sont que rarement convoquées. Ce qui entraîne, selon les pétitionnaires, le cumul des arriérés de plus en plus abondants des matières prévues.

Ces députés reprochent également à leur président la faible production législative depuis le début de la législature « alors que plusieurs propositions et projets d'édits remplissent les tiroirs de son bureau », ainsi que l'inefficacité de l'Assemblée provinciale vis-à-vis de l'exécutif provincial. Pour ces députés, cette situation s'observe notamment par le blocage de certaines questions adressées aux membres du gouvernement provincial, la non-prise en compte des recommandations de l'Assemblée provinciale adressées à l'exécutif provincial ainsi que l'absence de considération de l'Assemblée provinciale par les membres du gouvernement provincial.

Il est également reproché au président Godé Mpoy, son incapacité à assurer aux députés provinciaux un traitement digne et régulier ainsi que des soins médicaux et toute autre assistance sociale. « Cette situation a clochardisé et les a rendus dépendants et socialement vulnérables », ont décrié les signataires. Ces députés signataires de la pétition ont également relevé l'incompétence de Godé Mpoy à assurer aux membres du personnel administratif et aux assistants parlementaires un traitement régulier du fait de la mauvaise gestion des finances de l'organe délibérant et des crédits contractés auprès d'une banque de la place.

Un enrichissement illicite

Les pétitionnaires reprochent également au président de leur institution, l'enrichissement illicite à travers le contrat d'achat des véhicules des députés. A en croire les signataires de cette pétition, le concessionnaire avait acheté ces véhicules avec les fonds issus du crédit obtenu par l'Assemblée provinciale auprès de la banque précitée alors que les députés provinciaux payent doublement les intérêts auprès de ce dernier et de ladite banque.

Dans cette catégorie de fautes, les pétitionnaires placent la contre-performance des commissions permanentes due à la multiplicité des commissions et à l'irrégularité de la dotation des frais de fonctionnement de ces derniers ainsi que du paiement de la prime et des frais de mission pour les missions ou les commissions ponctuelles.

En plus de l'abus de pouvoir et du manque de considération à l'égard des députés, les pétitionnaires pensent que toutes ces fautes relevées dénotent d'une gestion opaque et peu orthodoxe de cette institution par le pasteur Mpoy Godé.