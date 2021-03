Congo-Brazzaville: Vie associative - Le Rotary club Pointe-Noire Ndjindji redonne la vie au centre de formation Françoise Meeschaert

Situé à Songolo dans le cinquième arrondissement de Pointe-Noire, le centre de formation Françoise Meeschaert a réceptionné le week-end dernier un don de matériel de coupe et couture de la part du Rotary club Pointe-Noire Ndjindji.

Le Rotary club Pointe-Noire Ndjindji a fait preuve de sa générosité. Il a remis de nouvelles machines à coudre au centre de formation Françoise Meeschaert afin de permettre à ses apprenantes de réaliser leurs travaux de couture.

En effet, ce centre a cessé à fonctionner pendant quelque temps à cause de la vétusté de ses machines. La remise de ce matériel a été faite par Serge Bouiti-Viaudo, président du Rotary club Pointe-Noire Ndjindji. L'activité s'inscrivait dans le cadre de l'autonomisation des femmes, facteur de progrès social.

L'objectif visé est d'accompagner ses femmes, d'apporter un accès aux ressources économiques et promouvoir leur développement au sein de la société. Pour les membres de cette association, il s'agit là de donner non seulement de nouvelles opportunités aux femmes de ce centre, mais également de leur permettre de développer leurs compétences, indispensables pour leur autonomisation et leur épanouissement.

Dans son mot de circonstance, Laure Angele Mabounda, la promotrice du centre, a remercié le Rotary club Pointe-Noire Ndjindji pour ce geste louable. « Nous remercions le club rotary Pointe-Noire Ndjindji pour ce geste, qui vient soulager nos souffrances. Avec ces nouvelles machines, les filles vont devoir continuer leur travaux de couture sans problème », a-t-elle dit

Il sied de rappeler que le centre de formation Françoise Meeschaert a vu le jour en 2017 grâce à sa collaboration avec les Amis de l'Afrique Francophone. Le projet a été développé pour apporter un soutien aux jeunes filles mères, du quartier Songolo. Pendant près de quatre ans, plusieurs femmes y ont reçu une formation en couture et ont confectionné divers produits pour répondre en priorité aux besoins de la population dont des uniformes scolaires pour les élèves. Notons que la mise en place de cet atelier de couture leur a offert de nouvelles opportunités d'emploi et d'intégration, surtout au vu de la demande de couturières dans le pays. La formation qui leur est dispensée leur a permis de créer de petits ateliers de couture à domicile et à développer leur autonomie.