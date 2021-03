Congo-Kinshasa: Affaires - Félix Tshisekedi a échangé avec le patronat Qatari

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé le 30 mars à Doha, avec les hommes d'affaires du Qatar dans le cadre d'un forum d'affaires ayant réuni les représentants du patronat Qatari et congolais. Les deux heures d'échanges entre les deux parties ont abouti à la volonté commune de jumelage entre les hommes d'affaires congolais et Qatari tel que voulu par le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi.

Intervenant en liminaire au cours de cette rencontre, le président de la République a, d'emblée, présenté les différentes opportunités d'affaires qu'offre la RDC énumérant, au passage, les secteurs attractifs tels que l'agriculture, les mines, l'énergie, le tourisme et l'environnement. Une emphase particulière a été mise sur le domaine de l'immobilier avec, à la clé, le besoin pressant de construction des établissements d'enseignement scolaire en soutien à la gratuité de l'enseignement décrétée il y a deux ans.

Evoquant l'environnement des affaires en RDC, le président de la République a tenu à rassurer ses interlocuteurs sur sa réelle volonté et celle du gouvernement congolais de sécuriser les investissements étrangers sur le territoire national. Et d'informer ses interlocuteurs quant à la mise en application de plusieurs textes légaux régissant le secteur tout en protégeant au maximum les investissements directs étrangers. « Nous avons certes quelques soucis de sécurité dans certains coins du pays comme dans l'Est, mais nous travaillons tous les jours pour arriver à une sécurisation totale de nos populations, de leurs biens et de ceux qui ont choisi la République démocratique du Congo comme seconde Patrie ou destination d'affaires », a conclu le président de la République.

Après le discours d'ouverture du chef de l'Etat, le directeur général de l'Agence nationale pour la Promotion des investissements , Anthony Nkinzo, a fait une présentation détaillée, secteur par secteur, des opportunités que propose la RDC ainsi que le mécanisme mis en place par les autorités pour assurer la protection des investissements étrangers.

D'autres interventions ont ponctué cette manifestation dont celle du vice-président de la Chambre de commerce du pays hôte, Mohammed Bin Amed. Ce dernier a félicité le chef de l'Etat congolais pour sa vision d'ouverture qui permet aujourd'hui à la RDC d'accéder au monde des affaires et, plus précisément, aux investissements Qatari. Le représentant des investisseurs Qatari a, pour sa part, exprimé au nom de ses pairs la volonté et le besoin d'investir en RDC dans différents secteurs avec un point d'honneur sur le domaine de l'agriculture.