Congo-Brazzaville: Industrie musicale - Une maison de production en France pour promouvoir la musique congolaise

« Serge Offis Records » est la nouvelle maison de production implantée à Nantes en France par Serge Offinassinga afin de rehausser la musique congolaise au-delà des frontières.

À l'instar des anciens producteurs congolais comme Anitha Ngapy (son oncle), Letiok productions, MCI prod, Offis Records de Serge Offinassinga, juridiquement reconnue comme une grande maison de production musicale par l'Etat français, est à ce jour, l'unique maison de production susceptible de délivrer des visas aux différents groupes musicaux de partout pour des prestations en France et dans toute l'Union européenne. C'est à force d'organiser des concerts particulièrement en Autriche et en France, que Serge Offinassinga a fini par s'inspirer de son oncle Anita Ngapi et décider de devenir un producteur scénique et phonographique. Devenu producteur, il n'a qu'un seul souci, rehausser la musique congolaise. « Ma vision est de rehausser la musique congolaise hors de nos frontières. Je me bats également pour promouvoir sinon faire émerger les jeunes talents, les artistes en herbe », a-t-il déclaré.

Le patron de la maison Offis Records dit avoir produit la meilleure chanson de l'année 2021 plébiscitée par quelques hit-parades. Il s'agit de la chanson "Conditions", interprétée par J. Leader en featuring avec Welicia et dont le clip a été rendu disponible le 5 mars 2021. « La chanson "Conditions" c'est ça qu'on appelle la vraie musique. Une musique que tout le monde apprécie et tombe sous son charme : Blancs, Noirs, etc... Dorénavant le Congo musical doit impérativement compter sur nous aussi car nous apportons notre pierre à la construction de l'édifice au Congo Brazzaville et Kinshasa en particulier et dans le monde entier en général. Ensemble avec Serge Offis production la culture musicale des deux Congo en particulier et de l'Afrique en général se retrouve », a-t-il déclaré, concernant le succès de ce morceau.

Quant aux projets déjà réalisés et ceux à réaliser, le patron de Serge Offis Records dit qu'il a commencé la production musicale en 2009 à Vienne en Autriche. Le 20 novembre 2009 il a mis sur scène l'artiste musicien Doudou Copa à Nantes en France. Il l'a encore mis sur scène le 7 juillet 2019 dans la même ville de la France. Le 15 février 2020, il a produit sur la même scène Doudou Copa et l'artiste musicien Nzeté Oussama lors d'un concert mixte à Nantes en France. C'est suite à cela qu'en septembre 2020, il a produit à Paris son tout premier single intitulé "Sixième signature" avec Nzeté Oussama. Et en mars 2021, il a produit "Conditions" avec J. Leader en featuring avec Welicia.

S'agissant des titres à venir, il compte produire en avril 2021 le single "Déception" qui serait un featuring entre l'artiste musicien But na filet et Stock Musique, tous deux artistes musiciens de la République démocratique du Congo (RDC). En juin 2021, il produira "L'hymne national" qui serait une chanson chantée par l'artiste musicien J. Leader.

Producteur, Serge Offinassinga a donné son point de vue sur la musique congolaise. Pour lui, cette musique souffre d'un manque de professionnalisme. « La musique congolaise souffre d'un manque de soutien des Congolais. Même nos dirigeants préfèrent soutenir la musique du Congo démocratique au lieu de la nôtre. Le peuple congolais ne consomme presque pas notre propre musique. Je l'invite plutôt à consommer la musique congolaise d'abord. C'est en soutenant leurs propres artistes musiciens que les Ivoiriens et les Nigérians sont devenus incontournables dans le monde musical », a-t-il fait remarquer.

Rappelons qu'après Nantes en France, Serge Offinassinga compte ouvrir une structure du genre à Brazzaville son pays d'origine.