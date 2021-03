Congo-Brazzaville: Circulation - L'usage pratique a imposé la course de taxi à 1000 FCFA

Une incompréhension a opposé un chauffeur de taxi et son client ce lundi 29 mars vers 10 heures, non loin de la station d'essence de l'avenue de la Révolution, dans le premier arrondissement Emery Patrice Lumumba de la ville océane sur le prix de la course de taxi.

Le client qui a pris sa course depuis la commune du quatrième arrondissement Loandjili se rendait au marché de L'OCH, malheureusement quand le taxi arrive vers l'avenue de la Révolution, le client demande au taximan de s'arrêter car il avait vu la personne qu'elle allait croiser au marché de l'OCH faire le piéton. Et quand le taximan s'arrête, le client descend et lui sort 700 FCFA en lui signifiant que la course est à ce prix. Pris de colère, le taxi prend cette somme lui jette sur la figure et c'est là que commence la discussion.

« Vous n'êtes pas sérieux, vous les taximen, l'Etat a fixé la course à 700FCFA. Et vous avez foulé au pied cette mesure, je n'ai pas 1000 FCFA à te remettre, si tu veux conduis-moi à la police et nous allons voir entre toi et moi qui a raison », vociférait avec colère le client.

De son côté, le taximan réplique en disant: « Dis-moi si c'est une première fois qu'un taximan te demande de payer la course à 1000 FCFA. Tu sais bien que depuis longtemps la course a toujours été à 1000 FCFA. Ce prix, tous les taximen le pratiquent et cela n'émane pas de moi. Et si tu n'avais que 700 FCFA, il fallait négocier avec moi à l'instant où tu prenais la course. Donne-moi mon argent », insiste le taximan avec une voix grave.

Et n'eût été l'intervention de deux autres taximen qui ont tenté de raisonner leur confrère à voix basse, les choses allaient sûrement se terminer mal. Ce fait quelque peu banal, pose un réel problème que vivent de nombreux clients qui prennent des courses de taxi, car l'usage pratique, à Brazzaville comme à Pointe-Noire, a fait que la course de taxi soit en train de passer de 700 FCFA à 1000FCFA et personne n'ose parler même les syndicats des transporteurs.