Maroc: Le rehaussement du statut actuel des jeunes dans le nucléaire au centre d'un webinaire

Rabat — Le rehaussement du statut actuel des jeunes dans le domaine du nucléaire au niveau national, à la lumière des défis auxquels ils sont confrontés, a été mis en avant mardi lors d'un webinaire initié par l'association "Moroccan Young Generation in Nuclear" (MYGN), en collaboration avec le ministère de l'Énergie, des mines et de l'environnement.

Placé sous le thème "Jeunes marocains dans le nucléaire: Engagement de la prochaine génération de leaders", ce webinaire a été l'occasion de partager les opportunités pour soutenir la participation active des jeunes à la contribution aux applications nucléaires dans les secteurs socio-économiques.

Dans son mot d'ouverture, le Président de l'association MYGN, Abdelmjid Aiboud, a indiqué que ce webinaire est l'occasion d'aborder la question de la jeunesse dans le nucléaire, l'état des lieux de cette question à l'échelle nationale, africaine et internationale et comment préparer et encadrer la jeune génération dans son entrée dans le domaine nucléaire, ainsi que les opportunités qui se présentent aux nouvelles générations.

De son côté, le secrétaire général du ministère de l'Énergie, des mines et de l'environnement, Mohamed Ghazali, a affirmé qu'"en temps de pandémie, il y a eu une ruée vers les avantages concurrentiels intrinsèques qui se sont retrouvés dans le savoir de la population et de la maitrise de la technologie qui pourrait se présenter comme une solution d'urgence rapide".

"Le nucléaire était jusqu'à quelques années un périmètre auquel il fallait faire très attention puisqu'il avait plusieurs connotations, notamment politique et géopolitique et restait cloitré dans des centres de travail professionnels sécurisés ou dans quelques centres de recherches ou facultés", a-t-il relevé, notant que le nucléaire est une branche de savoir-faire qu'il faut maintenir.

M. Ghazali a, en outre, souligné que le Maroc a pris la décision que son orientation soit pour les applications spécifiques, se félicitant du travail laborieux effectué au Centre National de l'Énergie, des sciences et des techniques nucléaires (CNESTEN) qui touche tous les secteurs, notamment l'agriculture, l'industrie, l'eau et le changement climatique.

Pour sa part, le directeur des Nations unies et des organisations internationales, relevant du ministère des Affaires étrangères, Redouane Houssaini, a passé en revue le cadre institutionnel qui régit le développement du nucléaire au Maroc ainsi que les relations institutionnelles du Royaume dans ce domaine.

Dans une allocution lue en son nom par le Chef de division des organisations internationales (MAE), il souligné que la création de la section marocaine (MYGN) du réseau international des jeunes dans le nucléaire est une source de satisfaction et de fierté pour le Maroc.

"Le lancement d'une telle association signifie que l'appropriation de quelques utilisations et applications du nucléaire au Maroc a atteint la maturité", a-t-il dit, notant que le Royaume a développé dans ce secteur une expertise nucléaire nationale dans plusieurs secteurs, notamment la santé, l'eau, la nutrition, l'industrie, l'environnement et l'éducation.

De son côté, la directrice générale adjointe de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Najat Mokhtar, a indiqué que "c'est rafraîchissant de s'arrêter et de réfléchir sur l'avenir avec les jeunes comme élément important pour le développement, surtout pour le Maroc où la population des jeunes est très importante et c'est également une opportunité".

Elle a également mis en avant le rôle de l'Agence pour venir en aide aux jeunes en mettant en place la bourse Marie Curie dédiée aux jeunes femmes pour s'orienter vers la science ou n'importe quelle filière scientifique où le nucléaire peut être utilisé, notamment l'eau, la médecine et l'environnement.

Ce webinaire, modéré par le Directeur de publication et de la rédaction d'"Aujourd'hui le Maroc & la vie éco", Saad Benmansour, a été marqué par la participation de représentants de différents organismes nationaux et internationaux et de la société civile, ainsi que d'experts dans le domaine, en vue d'enrichir les débats sur la voie d'engager la prochaine génération de la jeunesse marocaine dans le du nucléaire.