Soudan: Hubert Velud " On a vécu une grande émotion " !

Après 10 ans d'absence sur la scène africaine , le Soudan revient a la CAN, cette fois si en force avec plus de détermination ! Le coach Huber Velud, principal auteur de la qualification nous fait revivre le moment le plus important du pays !

Afrika Top Sports : comment avez vous vécu cette qualification ?

Velud : Il faut bien avouer que la qualification d'avant hier était dans une grande émotion,il y avais beaucoup d'attente dans le pays.

Le peuple surtout attendait de nous la qualification, donc il y avais aussi beaucoup de pression et d'attention jusqu'au sifflet final, juste après c'était extraordinaire.

Afrika Top Sports : une année après votre installation à la tête de la formation soudanaise, vous avez réussi à décrocher la qualification dans un groupe chapeauter par le Ghana, on sent qu'un grand travail a été fait !

Velud : Oui on a effectivement beaucoup travaillé, depuis que je suis désigné à la tête de cette équipe nationale du Soudan il y a exactement un an et un mois, on a eu de la chance de faire beaucoup de regroupements ( stages) et ce grâce à la desponibilitée des joueurs locaux éssus de El Marikh, El Hellal et d'autres clubs du championnat soudanais, donc on a bien pu mettre au point notre système de jeu et aussi de faire un vrai groupe qui se connait bien, très solidaire.

Ca nous a permis d'obtenir ce résultat, qui est un véritable exploit, parceque on a pas une formation extraordinaire au niveau de la qualité par contre on a une grande combativité.

C'est vrai que gagner l'Afrique du Sud et le Ghana est une grosse performance, malgré qu'on a eu pas mal de soucis d'effectifs à cause des blessures et suspensions.

Afrika Top Sports : Vous avez sûrement travaillés sur le moral des joueurs, on a vu des combattants sur le terrain depuis le début de éliminatoire, c'est quoi votre secret ?

Velud : Je ne vais pas quand même dévoiler mon secret, je rigole !

Simplement c'est du management humain qui fait bien-sûr partie de ma méthode de travail, on a bien travaillé sur ça et je suis vraiment satisfais du comportement des joueurs et de leur état d'esprit .

Je pense que beaucoup de choses se sont jouées sur le mental, on a bien travaillé dessu en plus de l'aspect physique et dynamique du groupe.