Afrique: CAN 2021 - Le Cap-Vert qualifié, le Maroc et le Nigeria finissent bien

On connait le 23è qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit du Cap-Vert. Opposé au Mozambique ce soir à l'occasion de la 6è et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021, les Requins bleus l'ont emporté 1-0.

L'unique but de la rencontre a été celui contre son camp de Bangal à la 58è minute. Et ça suffit au bonheur du Cap-Vert qui fait son retour à la CAN après avoir raté les deux dernières éditions. Le Mozambique est donc out.

Dans l'autre match du groupe F, le Cameroun a concédé le nul (0-0) face au Rwanda. Un nul qui élimine également les Amavoubis.

Dans le groupe E, le Maroc, déjà qualifié, a battu le Burundi, déjà éliminé, par 1-0. Munir El Haddadi a marqué l'unique but de la rencontre.

Le Nigeria a également bien fini les éliminatoires en battant le Lesotho 3-0. Victor Osimhen (23è), Peter Etebo (50è) puis Paul Onuachu (83è) ont été les buteurs des Super Eagles.

On connaîtra le 24è qualifié de la CAN 2021 après le match Bénin - Sierra Leone programmé sur ce mardi mais finalement reporté.