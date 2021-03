Madagascar: Covid en milieu scolaire - Des écoles publiques et privées fermées

Le lycée Jules Ferry à Faravohitra a annulé ses examens qui ont été prévus débuter le 30 mars. Il ferme ses portes pour une durée de quatorze jours, ses activités ne reprendront que le 12 avril. La décision a été prise, pour « cause de prévention à la Covid19 ». « Six enseignants et un personnel administratif ont été testés positifs au coronavirus », indique une source. Il serait le seul établissement public à suspendre ses activités dans la circonscription scolaire (Cisco) de la ville d'Antananarivo, pour cause de Covid-19, jusqu'à hier. « Nous sommes sur le point d'identifier d'autres établissements qui peuvent avoir des cas de Covid-19 », rajoute la source.

Dans la Cisco Atsimondrano, un établissement scolaire public à Fenoarivo est fermé depuis une semaine. Un enseignant aurait été testé positif au coronavirus, dans cet établissement.

Mesures fermes

Des établissements scolaires français ont, également, décidé, de suspendre leurs activités, pour suspicion de coronavirus. Ils ne reprendront que le 12 avril. D'autres écoles privées ont, aussi, décidé d'avancer la période de vacances de Pâques.

Le protocole sanitaire prescrit par le ministère de l'Education nationale indique la fermeture d'une salle de classe en une période de quatorze jours, si trois cas positifs au coronavirus sont confirmés dans une classe, et la fermeture de l'établissement scolaire durant quatorze jours, si et seulement si, plus de trois classes ont des cas avérés de coronavirus.

« Ce n'est pas tout le monde qui a accès au test de dépistage, alors que dans les salles de classe, plusieurs élèves présentent les symptômes de la maladie à coronavirus. Dans ma classe, par exemple, un élève a toussé et a semblé avoir un problème respiratoire, il y a quelques jours. Il est allé voir un médecin mais n'a pas fait de test. Le lendemain, son voisin de siège a présenté un état grippal. N'est-ce pas inquiétant ? La fermeture de tous les établissements ne serait pas la décision la plus sage, en cette période de propagation de l'épidémie ? », s'interroge un enseignant.

Des parents d'élève réclament, également, des mesures fermes. « Les enfants peuvent ne présenter aucun symptôme. Mais nous parents, il y en a parmi nous qui sont vulnérables, qui sont hypertendus, diabétiques, asthmatiques... Nos propres enfants pourront nous contaminer », lance une mère.