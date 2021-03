Afrique: Elim CAN 2021 - Aboubakar Kamara envoie la Mauritanie à la phase finale

Grâce au premier but en sélection du néo-international Aboubakar Kamara, la Mauritanie s'impose 1-0 en Centrafrique et se qualifie pour sa deuxième CAN consécutive !

L'équipe de football de Mauritanie va disputer sa deuxième phase finale de CAN de suite après avoir validé sa qualification sur la pelouse de la Centrafrique, 1-0. Le but des Mourabitounes a été inscrit par Aboubakar Kamara.

Il leur fallait un match nul pour se qualifier. Les Mauritaniens ont fait mieux en s'imposant sans trembler sur la pelouse des Fauves de Centrafrique ce 30 mars 2021 lors de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021, dans le groupe E. La RCA, qui pouvait aussi rêver d'une première qualification à la CAN, a raté son rendez-vous devant une Mauritanie qui a mieux abordé cette rencontre sous tension.

Les hommes de Corentin Martins peuvent remercier Aboubakar Kamara ! Après avoir fêté sa première sélection face au Maroc (0-0) vendredi, l'attaquant de Dijon, qui a longtemps fait patienter le pays de ses parents avant de dire oui ce mois-ci, a inscrit son premier but en sélection, en reprenant victorieusement un centre d'Ismail Diakité juste avant la mi-temps (45e+4). Un but qui envoie son pays en phase finale !