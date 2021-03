Burkina Faso: Photothérapie - La lumière pour une cicatrisation rapide des plaies

Notre article sur la podologue Safiata Ouédraogo, paru le 27 janvier 2021 sous cette même rubrique avec pour titre «Safia, la dame qui verse de l'huile sur les plaies » a suscité et suscite encore de nombreuses réactions. Si certains ont souhaité la rencontrer afin de bénéficier de ses soins, d'autres par contre ont voulu apporter leur contribution au sujet qui suscite tant d'intérêt. Est de ceux-là le naturothérapeute Siaka Sy qui, dans cette tribune, nous parle de la photothérapie des plaies. Il s'agit d'une technique de traitement, à travers l'utilisation de la lumière émise par un appareil spécial appelé BioBeam. Selon son promoteur, c'est un excellent outil thérapeutique de la douleur et des plaies sans prise de médicament.

Pas d'injection, pas de chaleur, pas de douleur. Il suffit simplement de diriger le rayon de lumière vers l'endroit que vous souhaitez traiter et de laisser la lumière aider votre corps à éliminer la douleur, à cicatriser la plaie ou à arrêter le rhume, explique le naturothérapeute Siaka Sy. Il parle ainsi du BioBeam, l'appareil utilisé dans la photothérapie et dont il a introduit les tout premiers au Burkina depuis 1996.

En quoi consiste la technique de la photothérapie ? C'est un excellent outil thérapeutique de la douleur et des plaies sans prise de médicament. Une révolution scientifique avec un rayon de lumière curatif, qui offre des perspectives thérapeutiques efficaces dans le traitement des douleurs, des affections de la peau, des ulcères, etc.

L'inventeur de cette technologie, à travers le BioBeam, est le Dr Emmanuel Mendes. Il explique que l'appareil émet une lumière de faible intensité, pas plus que le tiers de la lumière pleine du jour. Le corps est habitué aux lumières de telles intensités et il n'y a pas d'effets secondaires.

Là où les traitements médicaux classiques des douleurs articulaires, lombaires et des affections de la peau montrent leurs limites, la lumière curative du BIOBEAM donne des résultats surprenants. La profession médicale qualifie d'ailleurs de « fantastiques » les résultats obtenus avec cette lumière curative. Les hôpitaux l'utilisent, et elle est aussi indiquée dans l'usage domestique.

La gamme BioBeam™ comporte pour le moment 3 appareils : BioBeam™660 (pour les plaies), BioBeam™940 (pour les douleurs), BioNette™ (pour le traitement des rhumes allergiques).

Cette nouvelle invention médicale fait des merveilles dans la thérapeutique des cicatrisations rapides. Elle donne de très bons résultats par exemple dans la guérison des pieds diabétiques, et permet d'éviter des amputations. Rappelons que le thème de la Journée mondiale du diabète en 2005 était : Partons du bon pied, évitons l'amputation.

Le secret de l'efficacité de cet appareil dépend du type de lumière qu'il émet. Toute la lumière est concentrée autour d'une longueur d'onde. Cette bande étroite de lumière spécifique a un grand effet bénéfique sur le corps.

Le mécanisme de la cicatrisation au niveau cellulaire consiste pour le rayon de lumière à stimuler le processus de réhabilitation dans la cellule. La photothérapie par émission de lumière à faible puissance et à spectre étroit est une approche révolutionnaire pour éviter les amputations dues aux complications du diabète à travers les pieds diabétiques et autres gangrènes.

L'appareil BioBeam™ 660 accélère le processus de cicatrisation des plaies superficielles. C'est parce que cet appareil n'émet pas de chaleur qu'il peut être utilisé en toute sécurité à la maison.

Cet appareil de photothérapie est remarquablement efficace dans le traitement des lésions de la peau telles que les ulcères diabétiques, les ulcères variqueux, les ulcères veineux, les herpes, les ulcères de décubitus, les plaies ouvertes postopératoires, les moignons d'amputation, les escarres, etc.

Cette source lumineuse a des qualités particulières qui accélèrent le processus curatif naturel. Elle réduit la durée des traitements médicaux et pharmacologiques et, de ce fait, la prise en charge.

S'agissant de l'intérêt thérapeutique de cette technologie, nous pouvons citer les essais cliniques effectués en 1998 par le Pr Henri Turquin (à l'époque chef du service chirurgie du CHU de Treichville à Abidjan).

Dans sa cohorte il y avait un patient dont l'amputation de la jambe était le dernier acte thérapeutique envisagé. Au bout de 100 séances de photothérapie (à raison de 2 séances de 15 mn par jour), l'amputation a été évitée.

En 1998, le Dr Nahimana Elisée qui préparait un mémoire de 3e cycle en chirurgie générale sur les pieds diabétiques a démontré l'efficacité dans ses études de cas de cette technologie de la lumière curative dans cette pathologie préoccupante pour tous ceux qui s'occupent des diabétiques confrontés à ce problème. Rappelons que son directeur de mémoire était le professeur Turquin.

En commentaire à l'étude clinique, le Pr Turquin a reconnu l'efficacité de la technologie sur la granulation et la cicatrisation des plaies chroniques, et dans les lésions inflammatoires dans les pathologies dégénératives.

Il a ajouté par ailleurs, qu'en raison de sa maniabilité et de son innocuité, cet appareil de physiothérapie peut être utilisé en ambulatoire et dans les centres spécialisés comme la dermatologie, ou dans un centre de brûlés.

BioBeam 940™ est un appareil approuvé par la FDA qui aide à soulager la douleur chronique. Il s'est avéré efficace contre tous les types d'arthrite tels que l'arthrose, la polyarthrite rhumatismale et rhumatoïde, l'arthrite de la goutte, et dans le traitement des troubles des tissus mous.

Le BioBeam 940™ utilise une lumière infrarouge à bande étroite pour soulager les douleurs articulaires symptomatiques dans les affections rhumatismales et arthritiques telles que les douleurs au dos ou au genou.

Le BioBeam 940™ accélère les processus biologiques et les guérisons des inflammations des articulations, soulagements les maux de reins chroniques, réhabilite les cellules nerveuses blessées.

La photothérapie a été utilisée dans de nombreux applications et essais cliniques. Elle provoque essentiellement trois types d'interaction tissulaire : les effets photochimiques, les effets photothermiques et les effets de photoionisation. Lorsque la lumière est appliquée sur les tissus, certains changements biologiques positifs se produisent, auquel cas le corps réagit positivement en atténuant la douleur chronique associée à la polyarthrite rhumatoïde et rhumatoïde des petites articulations et aux troubles des tissus mous tels que les tendinites.

BioBeam™940 aide à résoudre les problèmes de douleurs, blessures musculo-squelettiques (blessures aux articulations, tendons, muscles et autres tissus mous), les troubles dégénératifs des articulations et du cartilage, les douleurs musculaires et tendineuses (ex achilodynie, tennis elbow, etc.). Il est également utilisé dans le traitement des maladies inflammatoires des tendons et des muscles, des éperons de l'os du talon, des maux de dos et d'autres problèmes similaires.

Comme l'a dit le Pr Turquin, le traitement par la lumière ou photothérapie va constituer une révolution scientifique et permettre de traiter à moindre coût et en ambulatoire des affections chroniques jusqu'alors douloureuses, invalidantes, voire mutilantes.

