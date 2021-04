Afrique: CAN 2021 - Saturnin Allagbé raconte la galère des Écureuils en terre sierra leonaise

Gardien de but de la sélection béninoise, Saturnin Allagbé s'est confié sur la situation difficile que vivent les Ecureuils alors qu'ils sont en Sierra Leone pour affronter les Leone Stars dans le cadre de la 6è journées des éliminatoires de la CAN 2021.

Alors que le match devait tenir à 16h, il a été reporté sur 19h. Mais ce match ne se jouera finalement plus ce mardi. Sur Canal+, le gardien de la sélection béninoise la situation qui a conduit à la décision de ne plus jouer cette rencontre ce soir.

« On s'est bien préparé pour aller jouer le match. Et c'est une fois au stade aux environs de 14h45 min qu'on nous annonce, alors que nous étions encore dans le bus, que 5 de nos joueurs sont testés positifs au Covid-19, moi y compris. Tout ceci, alors que la veille du match, on avait fait le test à l'hotel et on attendait les résultats ce matin. Ce qui n'a pas été le cas. C'est plutôt à 1h30 min de la rencontre qu'on nous informe que cinq d'entre nous sont positifs », a-t-il déploré.

Saturnin Alagbé est par ailleurs revenu sur les motifs avancés par les autorités sierra léonaises pour les garder bloqués dans le bus durant 4h30 min.

« Ils voulaient que nous les cinq joueurs qui avons été déclarés positifs restons dans le bus et que les autres descendent pour aller jouer le match. Ce que le ministre des Sports et le président de la Fédération béninoise ont refusé », a-t-il ajouté.

« Le samedi, avant notre départ de Cotonou, on a fait le test et tout les membres de la délégation béninoise ont été négatifs. Et sur environ 70 personnes qui font partie de la délégation, ils n'ont testé positifs que des joueurs. Tout ça a été une situation difficile à vivre et à accepter pour nous », a fait savoir le portier de Dijon avant d'ajouter que les autorités ont pris la bonne décision en ce qui concerne leur retour à l'hôtel.

Pour le moment, aucune décision n'a été prise par rapport au jour où aura lieu le match.