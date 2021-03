Cote d'Ivoire: Yamoussoukro / "Paquinou" festival touristique 2021 - Les festivités démarrent aujourd'hui

Comme il est de tradition, depuis quelques années maintenant, la direction régionale du tourisme et des loisirs ouvre, ce matin, les portes de l'édition 2021 de Paquinou festival touristique, qui se tiendra du 31 mars au 4 avril prochain à l'esplanade Mo Faitai.

Pour cette édition, le thème central qui soutiendra les festivités est, selon la directrice régionale du Tourisme et des Loisirs, Emma Kouakou « Développement du tourisme domestique en période de pandémie à COVID-19 : valorisation et promotion des destinations locales comme alternative » Rencontrée à son bureau, la DR tourisme nous livrera la quintessence de ce Paquinou festival « Il faut dire que Paquinou festival touristique 2021 est un évènementiel touristique au service du développement et de la promotion du tourisme. Vous savez, Paquinou est un moment de déplacement massif des populations surtout celles résidant au centre de notre pays. Et qui dit déplacement dit voyage et qui dit voyage dit tourisme.

Et la direction régionale du tourisme a trouvé utile d'arrimer à cela un évènementiel afin de capitaliser cet élément. Donc en créant Paquinou festival touristique, c'est pour nous de viser comme objectif la promotion des destinations locales » a-t-elle expliqué avant de relever que le secteur touristique a été véritablement sinistré à cause de la pandémie à Coronavirus déclenchée depuis 2020. Pour la patronne du tourisme et loisirs de la région du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro, cette initiative vient à point nommé pour accompagner le secteur à se relever' et à s'adapter aux nouveaux modes de visite et de voyage

LES GRANDES INNOVATIONS DE L'EDITION 2021

Abordant le volet des innovations et des activités qui meubleront ces 5 jours de festivité, Emma Kouakou indiquera ceci « Comme innovations majeures en cette édition, nous avons mis l'accent sur les régions touristiques de notre pays. Il s'agira, au cours de ce festival, de présenter à l'ensemble des visiteurs ce que nos régions ont de particulier aussi bien les unes que les autres afin de susciter en ces visiteurs le désir de voyage vers ces régions-là. Alors pour 2021, quatre régions phares ont été mises en exergue ; il s'agit du Bounkani, de la région du Poro, du Loh-Djiboua et de la région du Guémon. Ce sont des régions d'un point de vue touristique qui comptent pour ce qui est la destination Côte d'Ivoire… », a-t-elle fait connaitre avant d'aller plus loin « En termes d'attraction, il faut dire que ces quatre régions viendront durant tout ce festival prévu du 31 mers au 4 avril. Durant toute cette période, ces régions viendront présenter à l'ensemble des visiteurs tout ce que nous avons en termes de gastronomie, en termes des us et coutumes, tradition, mœurs, tout ce qui pourrait être attractif pour ces régions. Ces régions vont se présenter sous forme de carte postale touristique afin de faire la promotion de ce qu'on y trouve. Comme autre aspect important de Paquinou festival touristique, nous ouvrons un concours gastronomique à l'attention des professionnels de la restauration que nous avons appelé le « Talier d'or » Cela pour montrer aux festivaliers tout ce que nous avons comme richesse culinaire. Le ministère du Tourisme fait aussi la promotion du loisir donc paquinou festival touristique ouvre une lucarne pour deux Open ; le paquinou Open jeu de dames et le paquinou open jeu d'awalé. Pour maintenir les festivaliers en haleine, nous aurons les soirées de conte « Yé di n'goua ». Et à côté de cela, vous aurez les concerts d'artistes tradi-modernes et modernes ; avec des animations maquis Dj. »