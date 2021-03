Cote d'Ivoire: Bouaké 304 étudiants infirmiers et sage-femmes prêtent serment

Le samedi 27 mars 2021, 304 étudiants dont 179 infirmiers, 105 sage-femmes et 20 techniciens de biologie médicale de l'Institut national de formation des agents de santé (Infas) antenne de Bouaké ont prêté serment au cours d'une cérémonie officielle.

Acte qui signifie qu'ils sont désormais aptes à pouvoir intégrer les centres de santé pour apporter aux populations des soins de qualité. Ces infirmiers, sage-femmes et techniciens de biologie médicale sont issus de la 28ème promotion de l'Infas antenne de Bouaké. Au terme de trois années de formation pratique et théorique en sciences infirmières, sciences obstétricales et aux techniques de biologie médicale, ces futurs agents de santé diplômés d'État ont été présentés aux autorités sanitaires après avoir prêté le serment de Florence Nightingale pour les infirmiers, le serment d'Hippocrate pour les sage-femmes et celui de l'Association internationale des techniciens de biologie médicale. Au cours d'une cérémonie solennelle de prestation de serment, cette 28ème promotion de l'Infas de Bouaké a été baptisée Djanhan Yao, du nom du parrain de la cérémonie. Une occasion pour les responsables de l'Infas de réitérer leur engagement pour une formation d'excellence afin de garantir les soins de qualité aux populations partout en Côte d'Ivoire. Professeur Victor Gnangoran Yao, représentant Professeur Mélanie N'Dhatz Ebagnitchié Sanogo, Directrice Générale de l'Infas et Sina Coulibaly, chef d'antenne Infas de Bouaké ont félicité les étudiants pour leur aptitude durant leur formation. "Nous comptons sur vous pour utiliser à bon escient, toutes les compétences acquises au cours de votre formation afin que les populations en profitent au maximum", ont-ils dit.

Pour sa part, Professeur Yacouba Doumbia, représentant le Professeur Djanhan Yao le parrain de la cérémonie au nom de celui-ci , exhorté les futurs agents de santé à être des modèles pour la promotion du bien-être et de la santé pour tous. "Soyez des infirmiers, infirmières et sages-femmes et techniciens de biologie médicale proches des populations. Tout ce que vous avez appris durant ces trois années, vous allez les mettre en pratique. Combattez toutes tentatives de corruption", a conseillé Professeur Yacouba Doumbia. Au terme de la cérémonie de prestation de serment, le flambeau a été remis aux délégués de la 29ème promotion de l'antenne Infas de Bouaké. Cette antenne est classée première des six (6) antennes Infas de Côte d'Ivoire. Les meilleurs étudiants infirmiers, sage-femmes et techniciens de biologie médicale au plan national sont issus de l'Infas de Bouaké.