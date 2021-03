Cote d'Ivoire: Myanmar (Birmanie) - Une ONG internationale basée en Corée du Sud appelle à la création d'un forum pour la paix

Bouleversée par la situation qui se passe au Myanmar, HWPL une organisation internationale pour la paix qui œuvre dans le but d'atteindre la paix mondiale se dite inquiète. Cette organisation appelle à la cessation des guerres et pour laisser un héritage de paix aux générations futures. Elle appelle ainsi à la création d'un forum pour la paix au Myanmar.

HWPL, une ONG internationale ayant un statut consultatif auprès de l'ECOSOC des Nations Unies et dont le siège est en Corée du Sud, a fait part de sa profonde inquiétude concernant la crise des droits de l'homme causée par le récent coup d'État militaire et les manifestations massives au Myanmar, et a appelé la communauté internationale à se joindre aux efforts visant à soutenir une approche pacifique du règlement du conflit actuel dans le pays.

Lire aussi : Situation des droits de l'homme en Birmanie : Le message de paix de Man Hee Lee, président de HWPL

Dans la « Déclaration d'HWPL sur la crise des droits de l'homme au Myanmar », HWPL a exhorté la communauté internationale à exprimer son soutien à la résolution du conflit par la voie du dialogue entre la junte militaire et les activistes de la société civile.

Dans son communiqué HWPL a déclaré: « Récemment, la répression par l'armée des manifestations non violentes des citoyens du Myanmar a malheureusement coûté de nombreuses vies », et souligné qu'« aucun conflit d'intérêt ne peut justifier la violence contre les civils, et les intérêts d'aucun groupe ne peuvent prévaloir sur la vie humaine ».

HWPL a demandé à toutes les parties au Myanmar de « résoudre la crise par un accord basé sur le respect et la compréhension mutuels » et de « participer au dialogue pour une solution pacifique ». En outre, HWPL a demandé aux acteurs mondiaux de « publier des déclarations exhortant les autorités et les civils du Myanmar à rechercher le dialogue et des solutions pacifiques afin de restaurer la paix ».

Kasauh Mon, président de Mon News Agency au Myanmar, a déclaré: « Il y a déjà eu plus de 200 décès dus aux manifestations, et plus de 2 000 personnes ont été arrêtées par la junte militaire. Nous, le peuple du Myanmar, sommes très heureux que le peuple coréen et HWPL, en tant que défenseur de la paix, soutiennent le mouvement de démocratisation et de paix au Myanmar. Nous demandons maintenant à la communauté internationale d'exercer une pression contre le régime militaire afin de mettre fin à la cruauté des militaires contre les manifestants pacifiques ».

Au cours des cinq dernières années, cet appel de la société civile internationale pour la consolidation de la paix, dirigé par HWPL, a fait preuve de soutien et d'initiatives aux niveaux national et international. HWPL a recueilli plus de 730 000 lettres écrites par des citoyens de 176 pays afin d'appeler au développement de la paix dans chaque pays, ce qui a conduit le gouvernement et les dirigeants sociaux à exprimer leur soutien et leur engagement.