Maroc: Covid-19 - Le royaume chérifien suspend ses liaisons aériennes avec la France et l'Espagne

Bon élève de la vaccination anti-Covid-19, le Maroc a suspendu depuis le 30 mars à minuit, ses liaisons aériennes avec la France et l'Espagne.

Rabat cherche à se protéger du variant anglais, très présent aujourd'hui en France, et à conserver son bilan sanitaire honorable. En 13 mois d'épidémie de coronavirus, le Maroc n'a enregistré que 8807 morts, , soit un taux de mortalité six fois inférieur à celui de la France. Ce résultat est le fruit de mesures de restrictions sévères, comme la fermeture des établissements scolaires, des cafés, des restaurants, le port du masque obligatoire. Un couvre-feu nocturne vient d'être reconduit pour 15 jours, à cause d'une légère remontée des courbes , l' obligeant à resserrer l'écrou, avec notamment la suspension des vols.

Soit 10% de la population doublement vaccinés

Le royaume chérifien affiche, jusqu'ici, de très bons résultats sur la vaccination contre le coronavirus. En effet, 3,5 millions de Marocains, soit 10% de la population (trois fois plus qu'en France) ont déjà reçu les deux doses de vaccin. Il s'agit essentiellement du sérum chinois Sinopharm, et désormais avec Astra Zeneca et en attendant le russe Spoutnik V. Grâce à une logistique réussie, Rabat a passé des commandes à temps et a mis en place une organisation efficace de plus 3 000 centres de vaccination, puis un système d'inscription rapide par SMS, accompagné d'un slogan simple mais efficace : "Je me protège, je protège mon pays". Les personnes âgées et les enseignants ont été les premiers à recevoir le vaccin. Actuellement, la campagne de vaccination connaît quelques problèmes d'approvisionnement du vaccin Astra Zeneca fabriqué en Inde et sur la distribution du Sinopharm venu de Chine.

Augmentation des inégalités

Rabat est aussi confronté à un impact économique du confinement. Son PIB a reculé de 7%, le taux de pauvreté s'est envolé (multiplié par 7), 12% de la population sont touchés . Le pays vit à 80% de l'économie informelle, des petits boulots, sans couverture sociale. Pour éviter l'explosion sociale, le royaume chérifien avait débloqué des aides d'urgence en mars 2020, pour les 2/3 de la population. Des aides qui n'ont pas été reconduites, ce qui a augmenté les inégalités. Un dilemme entre sécurité sanitaire et préservation de l'activité économique.