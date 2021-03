Cote d'Ivoire: Prise en charge des orphelins la fondation Children Of Africa offre 10 millions F CFA à la fondation Djigui la grande espérance

Le mardi 30 mars 2021 Madame Dominique Ouattara, Présidente de la Fondation Children Of Africa, a reçu en audience l'Imam Cissé Djiguiba, Président de la Fondation Djigui «la grande espérance », , au siège de sa Fondation à Cocody.

Au cours de cette audience, l'Imam Cissé Djiguiba a présenté la Fondation Djigui « la grande espérance » dans ses différents domaines d'action.

Il a, également, fait un exposé sur les activités de cette organisation non gouvernementale (ONG) tout en sollicitant les conseils et l'appui de l'épouse du chef de l'Etat dans la prise en charge des orphelins et la lutte contre les mutilations génitales féminines.

Pour sa part , Madame Dominique Ouattara l'a félicité pour son engagement depuis une vingtaine d'année dans le domaine du social et de l'humanitaire. Elle a marqué son intérêt pour les activités de la Fondation qui est également très active dans la lutte contre les mutilations génitales féminine. D'ailleurs, la Présidente de Children Of Africa a profité de cette audience pour partager sa longue expérience dans le domaine avec ses visiteurs.

Madame Dominique Ouattara, Présidente de Children Of Africa, a également offert la somme de dix (10) millions F CFA à la Fondation Djigui la grande espérance pour les aider dans les activités de prise en charge des orphelins et des jeunes filles victimes de mutilation génitale.

Pour terminer, l'épouse du chef de l'Etat a promis de rester à l'écoute de la Fondation Djigui « la grande espérance ».

Après cette audience, l'Imam Cissé Djiguiba a tenu à remercier l'épouse du chef de l'Etat. « Je voudrais profiter pour remercier Madame la Première Dame de nous avoir reçu promptement, et également de nous avoir apporté son appui et ses conseils avisés. Nous savons qu'elle est avec nous et nous soutient . Nous partons avec beaucoup d'optimisme et beaucoup d'espoir. Il y a une crispation autour de toutes les épreuves que nous avons traversées depuis l'avènement de la Covid-19. Nous avons profité en lui promettant de continuer nos prières au niveau des Imams et des religieux pour la paix en Côte d'Ivoire et en Afrique, et surtout prier pour que le seigneur nous donne les moyens de mettre fin à cette pandémie qui a tant secoué l'humanité », a déclaré l'Imam Cissé Djiguiba, Président de la Fondation Djigui « la grande espérance ».

Créée le 04 décembre 2001, la Fondation Djigui la grande espérance est une organisation non gouvernementale à caractère social. Elle vise essentiellement à contribuer à l'amélioration du bien-être des populations.