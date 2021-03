Afrique: PAM - Le nouveau représentant en Côte d'Ivoire présente sa lettre d'accréditation au ministre des Affaires Etrangères

Le nouveau Représentant et Directeur pays du Programme Alimentaire Mondiale (PAM) en Côte d'Ivoire, Monsieur Ussama Osman, a présenté, le 25 Mars 2021, sa lettre d'accréditation au Ministre ivoirien des Affaires Etrangères, Son Excellence Monsieur Ally Coulibaly.

Le Ministre des Affaires Etrangères a souhaité la bienvenue au nouveau diplomate onusien et l'a félicité pour sa nomination à ce haut poste de responsabilité. Il a exprimé sa gratitude au PAM pour tout ce que cette organisation fait en Côte d'Ivoire. Il en a profité pour informer le Représentant que la Côte d'Ivoire a pu inscrire à l'agenda de l'Union africaine, « l'année 2022 comme l'année de la nutrition en Afrique ».

Les deux personnalités ont, par la suite, échangé sur le renforcement de la coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le PAM. Puis, ils ont abordé les défis en matière de sécurité alimentaire, de lutte contre la faim et l'élimination de toutes les formes de malnutrition pour le pays.

M. Osman a exprimé l'appréciation de M. David Beasley, Directeur Exécutif du Programme Alimentaire Mondial et sa propre gratitude aux autorités ivoiriennes qui ont accepté sa nomination au poste de Représentant et Directeur pays du PAM dans ce pays. Il a exprimé sa disposition à travailler avec les autorités sur les priorités nationales pour l'élimination de la faim et de la malnutrition en Côte d'Ivoire à l'horizon 2030.

« Le PAM se réjouit de ce que l'année 2022 soit déclarée l'année de la Nutrition en Afrique. Aussi le PAM alignera ses programmes sur les priorités nationales et relèvera avec vous les défis futurs. Nous voudrions compter sur votre appui et votre disponibilité pour nous permettre à contribuer aux efforts de la Côte d'Ivoire à atteindre la réalisation des objectifs du développement durable à l'horizon 2030 », a affirmé M. Osman.

Il faudrait rappeler que le nouveau Représentant du PAM en Côte d'Ivoire, M. Ussama Osman, a été nommé en Novembre 2020. Il est originaire du Soudan. Il est titulaire d'un doctorat en Sciences Sociales de l'Université de la Sorbonne, d'une Maitrise de l'Université Lumières de Layon et d'une Licence et un Master de l'Université de Khartoum. Il succède à ce poste à Madame Adeyinka BADEJO, affectée au Sud Soudan.

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies est le lauréat du prix Nobel de la paix 2020. Plus grand organisme humanitaire au monde, il sauve des vies en situations d'urgence et utilise l'assistance alimentaire pour ouvrir une voie vers la paix, la stabilité et la prospérité au profit de ceux qui se relèvent d'un conflit ou d'une catastrophe ou subissent les effets du changement climatique.