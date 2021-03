Afrique: Situation des droits de l'homme en Birmanie - Le message de paix de Man Hee Lee, président de HWPL

Dans une note dont Fratmat.info a reçu copie, M. Man Hee président de HWPL Heavenly Culture, World Peace, Restauration of Light (HWPL) adresse un message de paix en faveur du reglement de la situation en Birmanie. « Nous appelons l'ONU à jouer un rôle actif pour la paix dans le village mondial afin que des mesures de protection des droits de l'homme et pour la sécurité de tous les habitants du Myanmar puissent être prises », a-t-il souligné dans son message. Ci-dessous l'intégralité du message du président Man Hee Lee.

« Heavenly Culture, World Peace, Restauration of Light (HWPL) exprime sa profonde inquiétude face aux pertes humaines et à la crise des droits de l'homme au Myanmar.

La répression par l'armée des manifestations non-violentes des citoyens du Myanmar ces derniers temps a malheureusement causé la perte de plusieurs dizaines de vie et fait encore plus de blessés. Et en ce moment même encore plus de victimes.

En aucune circonstance, la vie humaine ne doit être méprisée. Aucun conflit d'intérêt ne peut justifier le recours à la violence qui cause des pertes en vies humaines, et les intérêts d'aucune organisation particulière ne peuvent prévaloir sur la vie d'une personne.

Le recours à la violence pour réprimer les manifestations pacifiques et faire taire les voix pour le changement est contraire à la volonté du peuple du Myanmar. Les autorités doivent d'abord faire preuve de respect pour les droits de l'homme et la liberté d'expression du peuple. Nous appelons toutes les parties concernées à exprimer leur regret concernant la situation actuelle aux personnes du monde entier et promettre de s'engager dans un dialogue pour trouver une solution pacifique. La communauté internationale apportera son soutien et nous sommes convaincus que cela contribuera à la stabilité et à la paix de l'Asie du Sud-est mais aussi dans d'autres régions du monde.

Nous, HWPL, ainsi que tous ses membres dans chaque pays du monde, sommes profondément préoccupés par les dommages causés à la population en raison des violences qui se déroulent actuellement au Myanmar. Les yeux du monde entier sont tournés vers le Myanmar et toutes ces choses seront écrites dans l'histoire. D'ailleurs, la situation doit être résolue de manière juste et pacifique, notamment pour le bien de la génération montante, qui tirera les leçons de cette crise pour construire son avenir. Nous sommes convaincus que la situation actuelle doit être résolue à travers le dialogue et le consensus basés sur le respect et la compréhension mutuels, et non par la répression ou par l'usage de la force.

Nous appelons l'ONU à jouer un rôle actif pour la paix dans le village mondial afin que des mesures de protection des droits de l'homme et pour la sécurité de tous les habitants du Myanmar puissent être prises.

HWPL fait cette demande aux membres de la famille de la paix du monde entier. Afin de rechercher une solution pacifique au problème actuel du Myanmar, veuillez faire une déclaration en faveur du rétablissement de la paix au Myanmar en participant au forum de dialogue avec l'É tat et les citoyens.

HWPL et tous ses membres dans chaque pays du monde souhaitent, d'une seule et même voix, la résolution pacifique de la situation actuelle à travers le dialogue sans violence et le rétablissement de la paix, et nous exhortons le monde entier à faire de même. »

Man Hee Lee, Messager de paix d'HWPL

Tous les membres de la famille de la paix d'HWPL du monde entier