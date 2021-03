Cote d'Ivoire: Accès à l'eau potable - Les épouses des ambassadeurs font don d'une fontaine à Ayo-Obou

Nous sommes venues apporter la vie, car donner de l'eau, c'est donner la vie... » C'est par cette formule pleine de sens que la présidente du groupe des épouses des chefs de missions accrédités en Côte d'Ivoire (Gecnd-Ci), Farida Bouguetaia, épouse de l'ambassadeur d'Algérie, a justifié l'installation d'une fontaine à Ayo-Obou, au Pk 61, sur l'autoroute du Nord.

La journée du 29 mars sera marquée d'un seau particulier pour les trois mille habitants de ce bourg qui, grâce à l'action des épouses d'ambassadeurs, ont désormais un point d'accès à l'eau potable. Pour la présidente du Gecndci, cette action d'une valeur de 8 millions Fcfa s'inscrit dans le droit fil des objectifs du groupe qui est d'apporter assistance aux populations vulnérables.Avant ce don, explique Mme Bouguetaia, les femmes et les enfants de Ayo-Obou se réveillaient à l'aube et parcouraient de longues distances pour ramener de l'eau non potable. Ce qui avait pour conséquence d'exposer ces populations à toutes sortes de maladies. C'est pour cette raison que la présidente des épouses d'ambassadeurs a insisté sur la nécessité d'entretenir l'ouvrage.

Elle a exhorté les populations à considérer ce point d'eau « comme un don de Dieu qui mérite d'être protégé et entretenu ». Deux autres points d'eau ont été offerts aux populations de Dénoukro et Kouakro, dans les départements d'Alépé et Aboisso.

La présidente du Gecndci a saisi l'occasion pour traduire la gratitude du groupe à la Première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara « qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons, et grâce à qui nous avons pu obtenir des ressources après un dîner gala que nous avons organisé », précise Mme Bouguetaia.

Au nom des populations, le président des jeunes de Ayo- Obou, Tano Atoungbré, a traduit sa gratitude aux donatrices, qui contribuent ainsi au développement de leur localité. Il a, par ailleurs, souhaité la construction d'une école primaire dans le village. Cette dernière doléance a eu une réponse favorable sur place, grâce au consul de Jordanie qui promet un établissement scolaire.

Le groupe des épouses d'ambassadeurs et chefs de missions a à son actif plusieurs actions sociales. Il s'agit, entre autres, de la vaccination de plus de 2000 enfants contre la pneumonie, la réinsertion d'enfants en difficulté, l'équipement de centres de formation, la prise en charge médicale de personnes indigentes.

En plus de la présidente, les épouses des ambassadeurs de Tunisie, de Jordanie, d'Arabie Saoudite, d'Italie, du Burkina Faso, de France, du Mali et du Niger ont honoré de leur présence la cérémonie de remise du point d'eau potable à Ayo- Obou .Marc Yevou