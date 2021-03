Cote d'Ivoire: Attaque terroriste/Riposte des FACI - Adjoumani Kobenan félicite Tené Birahima Ouattara et les forces armées

Au moment où notre pays, la Côte d'Ivoire, s'est engagée résolument dans la voie de la consolidation de la paix et de la réconciliation nationale suite au Dialogue politique qui a permis l'organisation d'élections législatives démocratiques, inclusives, transparentes et totalement apaisées, l'on vient de déplorer de nouvelles attaques terroristes dans le septentrion ivoirien. Des attaques qui ont malheureusement occasionné des victimes dans les rangs de nos braves soldats dont nous saluons la mémoire.

Il faut se convaincre que les ennemis de la paix n'entendent pas baisser les bras. Et ces dernières attaques aussi lâches que les précédentes donnent une indication assez précieuse sur les motivations réelles des auteurs de la récente cabale lancée sur les réseaux sociaux contre le Ministre de la Défense par intérim que l'on tentait vainement d'affaiblir et de déstabiliser à travers des attaques indécentes de certains manipulateurs d'opinion.

En dépit de l'effet de surprise et du fait que ces terroristes lourdement armés avaient rondement planifié leur entreprise funeste, nos forces républicaines ont su opposer une riposte à la mesure de l'assaut, réussissant à mettre en déroute ces assaillants venus de la frontière nord, à faire des victimes et des prisonniers en leur sein et à récupérer une partie de leur arsenal de guerre.

C'est le lieu de saluer nos Forces de Défense et de Sécurité avec à leur tête le Ministre de la Défense par intérim Téné Birahima Ouattara, pour la promptitude et surtout l'efficacité avec laquelle elles ont répondu à ces attaques simultanées et coordonnées des terroristes.

On a compris finalement que l'acharnement contre le Ministre de la Défense est une cabale qui s'inscrivait dans une stratégie bien huilée, dont l'objet consistait à endormir les forces de défense, à tenter de les détourner de l'essentiel, de leur mission et à profiter de ce moment d'inattention pour frapper.

Fort heureusement, le Ministre Téné Birahima Ouattara et ses hommes ne se sont pas laissés distraire. La riposte énergique qu'ils ont opposée aux assaillants rassure et conforte dans l'idée qu'en confiant le ministère hautement stratégique de la Défense à M. Téné Birahima Ouattara, le Président de la République ne s'est pas trompé.

Je voudrais, en ma qualité de Porte-parole principal du RHDP, exprimer tous mes encouragements et mes félicitations à M. Téné Birahima Ouattara, un homme discret, extrêmement concentré, pragmatique, efficace, compétent, ainsi qu'à nos Forces de Défense et de Sécurité qui ont fait preuve de vigilance, de courage, de professionnalisme et de patriotisme avéré dans l'accomplissement de leur mission, conformément aux orientations du Président de la République, Chef Suprême des Armées, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara.

Je voudrais particulièrement prier Monsieur le Ministre de la Défense par intérim, comme il l'a fait jusqu'ici, de faire preuve d'abnégation et de ne point se laisser distraire par les oiseaux de mauvais augure qui s'agitent sur les réseaux sociaux. C'est parce que ces derniers connaissent son sérieux dans le travail, c'est parce qu'ils savent que sa présence à la tête du ministère de la Défense est un gage de sécurité et un frein à leurs manœuvres de déstabilisation qu'ils tentent désespérément de porter atteinte à son image et à sa réputation.

PORTE-PAROLE PRINCIPAL DU RHDP