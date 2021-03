Ile Maurice: Fusillade mortelle de Fakhoo - «Ajmal dir line donne coup de balle» dit Multazaam Sadulla

Il a été appelé à fournir sa version des faits aux enquêteurs lundi 29 mars dernier, dans le sillage de l'enquête entourant la mort de Manan Fakhoo. C'est en présence de ses avocats, Nabiil Shamtally et Narghis Bundhun que le suspect Multazaam Sadulla a expliqué qu'Ajam Umar Beeharry lui avait remis un talkie-walkie afin qu'il puisse communiquer les mouvements de Manan Fakhoo à Beau-Bassin le 19 et 20 janvier.

Multazaam Sadulla a aussi parlé de sa participation. «La veille de la soirée fatidique, j'étais à bord de la fourgonnette avec trois occupants, en l'occurrence, Mursalaat, Anas Sadulla et Saif Sadullah. Ils m'ont accompagné seulement pour récupérer de la drogue d'un dénommé Dylan. Ils ne savaient pas ce que je faisais exactement à Beau-Bassin car j'étais garé devant la porte de Dylan pour surveiller la victime» précise-t-il.

Ce dernier a aussi confié la teneur de leur conversation une fois l'acte accompli le 20 janvier. «Le suspect Ajmal Aumeeruddy (NdlR celui qui a été incriminé par le suspect Yassiin Meetou, comme étant le tireur), Ajam Umar Beeharry et moi-même sommes rendus dans un centre à Vallée-Pitot dans la nuit du 20 janvier où Ajmal a donné les détails sur le coup de feu tiré sur Fakhoo... Ajmal dire line donn kout bal,» révèle-t-il.

Or, hier, mardi 30 mars, au siège de la Major Crime Investigation Team (MCIT), ce même suspect, n'a lors d'une parade de confrontation, pas identifié les deux protagonistes. «Non pas li sa,» dit-il face à Ajam Umar Beeharry. Idem pour Ajmal Aumeeruddy. « Mo pa reconnet li.»

Selon nos recoupements, Yassiin Meetou qui a également participé à l'exercice d'identification, aurait positivement identifié les deux principaux concernés de cet assassin, en l'occurrence les suspects Aumeeruddy et Beeharry comme ceux qu'il avait véhiculé.

Noorudhin Bhollah, autre suspect en détention dans cette affaire, a également été convoqué par les enquêteurs pour visionner deux images des vidéos de surveillance datant du 19 et 20 janvier sur lesquelles on pouvait voir une moto. «Non, ce n'est pas ma moto étant donné que ni la couleur ni les phares et encore mois le modèle ne correspondent aucunement à ma moto. Ma moto ne peut porter deux personnes contrairement à ce qu'on peut voir dans les deux vidéos,» a-t-il affirmé en présence de Me Hisham Oozeer. D'ajouter «Mo pena nanier à fer ek la mort Fakhoo et mo mem pa conne sa personnage la.»

Ajmal Aumeeruddy, a quant à lui, démenti les allégations de Yassiin Meetou hier. Selon les dires de ce dernier, il aurait véhiculé Ajmal Aumeeruddy et Ajam Umar Beeharry à bord de sa camionnette et en a dissimulé le deux-roues dans ledit véhicule, le 20 janvier pour se rendre à Beau-Bassin. «Une fois arrivés à Beau-Bassin, ils ont sorti la moto et je les ai attendu. Je savais qu'ils voulaient donner une correction à Manan Fakhoo sans savoir qu'ils parlaient d'un meurtre avec préméditation. Je les ai attendus ce soir-là et sur le chemin de retour, ils ont remis la moto dans la camionnette et Ajmal a confié en ces termes «Mo mem kine touille Fakhoo.» Ainsi, Ajmal Aumeeruddy a nié, en présence de Mes Yousuf Mohamed, SC et Yousuf Ali Azaree, toute participation pour mettre fin à la vie de l'habitant de Beau-Bassin. Ajmal Aumeeruddy n'a pas cependant identifié Multazaam Sadulla comme étant celui qui l'aurait prêté sa moto.

Rappelons que la grosse cylindrée avait disparu des images CCTV à un moment après l'attentat où aucune trace de son trajet n'avait été aperçu. Idem pour Beeharry, représenté par Mes Shakeel Mohamed et Djunaid Oozeerally, qui a contredit les accusations portées contre sa personne.