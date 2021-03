Ile Maurice: Travaux parlementaires - Trois élus suspendus indéfiniment sauf...

La séance d'hier au Parlement a choqué plus d'un. Le speaker Sooroojdev Phooker a suspendu quatre membres de l'opposition. Retour sur les événements...

Du jamais-vu ! Dictature ! La honte ! Les membres de l'opposition n'en ont pas cru leurs oreilles. Le speaker, Sooroojdev Phokeer a «name» le leader du Mouvement militant mauricien (MMM), Paul Bérenger et son secrétaire général, Rajesh Bhagwan, tout comme le chef de file du Parti travailliste (PTr), Arvin Boolell. Plus d'une demi-heure plus tard, le Premier ministre, Pravind Jugnauth a présenté trois motions qui ont été adoptées. Ces trois élus ont été suspendus pour la présente session, à moins qu'ils présentent leurs excuses. Pour sa part, le président du PTr, Patrick Assirvaden n›a été expulsé que pour la séance d'hier. Pour l'opposition, c'est une façon d'humilier ses élus et de les museler.

Dans le camp du MMM, ils sont encore plus remontés. Les motions ont été secondées par Steven Obeegadoo, un élu qui a passé toute sa carrière politique au sein des mauves. Mais pas que. Ce ministre ainsi qu'un autre ancien dirigeant du MMM, Alan Ganoo, ont conseillé le Premier ministre sur les procédures et la sanction à prendre envers les trois membres de l'opposition.

À vrai dire, aussitôt que le speaker a suspendu la séance, Alan Ganoo, également ancien speaker, a quitté son siège pour s'entretenir avec le chef du gouvernement. Steven Obeegadoo devait également participer à la discussion. Quelques instants plus tard, ils ont quitté la Chambre pour revenir quelques secondes avant la reprise.

Tout a commencé, après la pause déjeuner, quand le speaker a fait savoir qu'il allait enlever une question de Patrick Assirvaden du Hansard. Lors de la séance de la semaine dernière, le député rouge avait posé cette question : «Est-ce qu'on peut savoir du ministre, si l'ambassadeur Soodhun est déclaré persona non grata aux Émirats arabes unis ?» Le président de la Chambre a fait comprendre que la séquence audio-visuelle faisant état de cette question allait être effacée.

Cette décision a surpris Patrick Assirvaden. «J'avais juste posé une question, je n'ai pas fait d'allégation ni de déclaration», a-t-il tenté d'expliquer. Toutefois, le speaker l'a interrompu. «Ma décision n'est pas négociable», a soutenu Sooroojdev Phokeer.

Le député du PTr a argué qu'il avait posé une question selon les règles de l'Assemblée nationale. Perdant patience, le speaker s'est mis debout pour donner un avertissement à l'élu avant de l'expulser. «Pour quel motif ? For failing to do your duty ?» lui a demandé Arvin Boolell. «You are biased», a ajouté l'ancien député de l'opposition quand il a été expulsé à son tour. Tandis que les élus du PTr essayaient d'argumenter avec le speaker, Vikash Nuckcheddy du MSM a lancé à l'égard de Patrick Assirvaden : «Eta lev paké alé !» Et Shakeel Mohamed devait lui répondre : «Ki to lé avek so paké ? To pou pran li ?»

Les membres du MMM, notamment Paul Bérenger et Rajesh Bhagwan, qui protestaient timidement devaient perdre patience quand le speaker a demandé à Patrick Assirvaden de ne pas commettre un outrage au Parlement. Le député rouge avait dit que Sooroojdev Phokeer protégeait Showkutally Soodhun. «You are a contempt», a déclaré le leader du MMM à l'égard du speaker. N'acceptant pas cette remarque, le speaker lui a répondu : «You are the biggest contempt ! I order you out !» Suivant la décision de Sooroojdev Phokeer, Rajesh Bhagwan devait lui demander à plusieurs reprises : «To propriéter parlman twa ?»

Le député du MSM, Kenny Dhunoo a aussi ajouté son grain de sel. «Al bwar lysol do ta», a-t-il crié. Le speaker a ignoré son commentaire, mais pas celui de l'élu mauve. «Alé do batiara !» a-t-il rétorqué. Soo- rojdev Phokeer lui a ordonné de retirer ses propos. «Non», a répliqué Rajesh Bhagwan. Un refus qui lui a valu l'expulsion. Le speaker devait même ordonner aux policiers présents d'expulser le député de BeauBassin-Petite-Rivière.

Et à un certain moment, le speaker a déclaré : «Don't talk about my mother! Don't talk about my mother!» Cette déclaration sortie de nulle part a surpris plus d'un. «To enn vagabon ! To koné ki to inn fer l'Egypte. Al tir sa voyou la!», a déclaré Rajesh Bhagwan aux policiers qui essayaient de le retenir par les bras.

Le leadership PTr et MMM «OUT» jusqu'à prorogation ou dissolution

La suspension d'Arvin Boolell, Paul Bérenger et Rajesh Bhagwan jusqu'à la fin de la présente session parlementaire implique leur absence du Parlement jusqu'à une éventuelle prorogation (clôture d'une session dans une législature) ou encore une dissolution du Parlement. En tout cas, c'est ce que l'ancien speaker Kailash Purryag, d'autres anciens speakers et des avocats parlementaires nous ont expliqué, hier soir. Ils citent la section (2) des Standing Orders qui se lit comme suit. «Definition of a Session : Session means a period commencing with the first sitting of the Assembly after its prorogation or dissolution at any time, and terminating when the Assembly is next prorogued or dissolved without being prorogued, whichever event is the earlier.» Donc quand le speaker parle de présente session, il est clair que ces trois membres de l'opposition n'auront plus le droit de siéger au Parlement, expliquent nos interlocuteurs. À moins que le speaker ait «confondu session avec sitting», souligne l'un d'eux. Car selon lui, le Standing Order définit sitting comme suit : «Sitting means a period which the Assembly is sitting continuously without adjournment, and includes any period which the Assembly is in Committee.» Mais tous les parlementaires présents et les téléspectateurs ont bien entendu le mot «session». Cela est déjà arrivé une fois quand Paul Bérenger a été suspendu indéfiniment. Il avait eu recours à la Cour suprême et, dans un jugement rendu le 6 avril 1999, son injection contre le speaker d'alors avait été rejetée. Navin Ramgoolam, alors Premier ministre, avait présenté une motion pour que la suspension soit levée.