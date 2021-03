Madagascar: Livres - Des contes internationaux traduits en malgache

Il y a dix jours, la Journée internationale du conte a été célébrée partout dans le monde. Pour marquer l'évènement, six livres de contes internationaux ont été dévoilés par la maison d'édition Vision actuelle.

Six livres de trois contes, soit environ dix-huit histoires, constituent cette première collection. 'Le petit chaperon rouge', 'Blanche neige', 'Le chat Botté' et d'autres contes ont été traduits en malgache. Entre conte allemand, espagnol, africain, corse... le panel est on ne peut plus éclectique.

L'objectif est d'élargir les horizons. D'après les recherches, un pays se développe grâce aux traductions. Selon Andrinirina Ravalisoa, de la maison d'édition Vision actuelle, « la culture est la source de toute chose, et la langue est sa colonne vertébrale. De ce fait, la traduction est l'un des meilleurs moyens de mettre une langue au même niveau que les autres langues. Comme nous sommes une île, il est important de s'ouvrir à d'autres pays. Et pourquoi ne pas commencer à la source et permettre aux enfants de renouer avec leur propre racine. Voilà pourquoi le choix s'est tourné vers les contes ».

L'idée est surtout de faire découvrir à la fois la langue malgache et les contes d'un peu partout dans le monde mais aussi d'enrichir le vocabulaire malgache dans la même foulée. Par ailleurs, cette première collection n'est que le début car Vision actuelle se penche déjà sur une bonne centaine de contes à traduire.