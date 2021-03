Madagascar: Amoroni'i Mania - - Exploitation des ressources minières mal structurée et absence de transparence

Outre l'agriculture, l'élevage et la pêche en eau douce, la région d'Amoron'i Mania dispose de ressources minières considérables. A Ambositra et Fandriana, on peut extraire du graphite, du quartz à Fandriana, Ambositra, Ambatofinandrahana ; du nickel à Ambositra, du cuivre, du marbre, béryl (pegmatite), de la tourmaline à Ambositra et le cristal à Ambatofinandrahana et Manandriana.

Magrama

Seul le marbre d'Ambatofinandrahana a fait l'objet d'une exploitation industrielle auparavant avec la SEVMACAN puis MAGRAMA et a fait la renommée de l'Amoron'i Mania tant sur l'échiquier national qu'international. L'exploitation a cessé définitivement et l'unité industrielle a fait l'objet de destructions et de pillages.

Zones d'ombre

Mais malheureusement, force est de constater que d'une manière générale, ces ressources minières de la région demeurent dans l'opacité totale. Des zones d'ombre perdurent sans que les responsables réagissent et restent de marbre. Ce manque de transparence ne permet pas à ces collectivités de jouir des avantages de ses ressources propres et de ne plus dépendre des subventions de l'Etat qui serviront à d'autres fins, telles les infrastructures de base dont souffre énormément cette région dans ses communes fortement enclavées en particulier et de surcroît où se situent ces exploitations.

Importance stratégique

Pour ce faire, la mise en place d'une direction régionale des mines à Ambositra est plus que d'actualité et revêt d'une importance stratégique pour éradiquer les abus de tous genres et résoudre ces litiges miniers en forte progression ces derniers temps.

Déforestation

L'exploitation des ressources minières non réglementée est aussi source de déforestation intense. Alors que le pays compte sur une redynamisation de son programme de reboisement national. Enfin et non la moindre, l'exploitation minière non réglementée est aussi facteur de diminution des superficies des terres cultivables. Y a-t-il anguille sous roches ?