Madagascar: Barea - Il faut maintenant préparer l'avenir

Pour les Barea, le rêve est passé. Il faut maintenant tirer les leçons de ce parcours contrasté de notre équipe.

C'est une nouvelle étape que l'on doit aborder et il est nécessaire de préparer l'avenir. L'épopée de la CAN en Egypte fut magnifique, mais il ne faut pas perdre cet esprit qui nous a permis de bousculer la hiérarchie. Il est nécessaire de rebâtir un projet qui nous permettra de tenir le rang que nous avons conquis de haute lutte. Nous avons éprouvé des difficultés dans notre préparation, mais les leçons à tirer vont permettre de repartir sur de nouvelles bases. Le prochain objectif est la qualification pour la coupe du monde au Qatar.

Nos Barea ont beaucoup de mérite. Nos joueurs ont du cœur à revendre et ceux qui évoluent à l'extérieur ont tout fait pour être présents. Mais ils ne pouvaient pas faire de miracle après la préparation à laquelle ils ont eu droit. Leur moral n'était peut-être pas au zénith et ils ont subi le contrecoup de la pression qui s'exerçait sur eux. Maintenant, il faut oublier cette déconvenue et penser à la suite. Le coach et la fédération doivent penser à redonner un nouvel élan au football malgache.

Il faut repartir de plus belle. Les joueurs de talent sont nombreux et il y a beaucoup de jeunes qui jouent dans le championnat pro league et qui n'ont pas à rougir face à leurs camarades expatriés. Ils ne demandent qu'à être lancés dans le bain. Ce sont les dirigeants de la fédération et tout le staff technique autour de Nicolas Dupuis qui vont préparer le plan de relance de notre football. Il est nécessaire de mettre un accent particulier sur la préparation et bâtir un calendrier de matches amicaux qui donneraient l'occasion à nos joueurs d'évoluer le plus possible ensemble. Tous les Malgaches sont à fond derrière les Barea et sont prêts à les soutenir.