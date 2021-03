Maroc: Le Fonds Mohammed VI pour l'investissement, catalyseur d'une reprise verte (IFC)

Casablanca — Le Fonds Mohammed VI pour l'investissement, au cœur du plan de relance, constitue un catalyseur d'une reprise verte, a indiqué Xavier Reille, Directeur de la Société financière internationale (IFC) pour la région Maghreb.

"Le Fonds Mohammed VI pour l'investissement, au cœur du plan de relance, peut être un catalyseur d'une reprise verte en attirant des investisseurs et des bailleurs de fonds soucieux de cette question", a précisé M. Reille dans une interview à la MAP.

La pandémie de Covid-19 est un choc sans précédent dont on ne mesure pas encore pleinement l'impact économique et social. Mais la crise sanitaire est aussi l'opportunité de repenser et réinventer un nouveau modèle de développement plus inclusif, plus résilient et plus durable, a souligné le responsable, affirmant que le Maroc a fait notamment de l'économie verte l'un des piliers de sa relance économique.

"C'est une approche intéressante car les investissements verts peuvent véritablement aider à stimuler la croissance et créer rapidement des emplois", a-t-il soutenu.

Par ailleurs, M. Reille a relevé que le Royaume est idéalement placé pour devenir une base industrielle verte aux portes de l'Europe et bénéficier des opportunités du plan de décarbonisation de l'Union européenne. "C'est pourquoi nous soutenons des zones industrielles marocaines dans leur transition en parcs éco-industriels", a-t-il dit.

Dans cette interview, M. Reille a également mis en avant les efforts du Maroc en matière de développement d'une finance verte les qualifiant d'"encourageants".

Au total, ce sont cinq obligations vertes et/ou sociales qui ont été émises pour un montant d'environ 420 millions de dollars US (3,8 milliards de dirhams), a-t-il fait savoir, rappelant que la première émission a eu lieu en 2016.

"Grâce au leadership de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), pionnière de la finance verte au Maroc, le Royaume a aussi été l'un des premiers pays d'Afrique à mettre en place - avec le soutien d'IFC - un cadre réglementaire pour les obligations vertes", a fait remarquer le responsable.