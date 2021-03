Gabon: Koula-Moutou - Présentation et Installation du comité provincial de vaccination

La sensibilisation pour se faire vacciner contre la pandémie du Covid-19 se poursuit au Gabon. A Libreville comme à l'intérieur du pays, les hautes autorités, via le ministère de la Santé, encouragent les populations à se faire vacciner volontairement.

A Koula-Moutou, capitale provinciale de l'Ogooué-Lolo, c'est le Gouverneur Jean Bosco Assingabagni qui a officiellement installé le comité pour la réussite de cette campagne de vaccination contre la pandémie coronavirus.

La campagne de vaccination ayant été entamée dans la capitale gabonaise, le tour est revenu aux autres localités de l'intérieur du pays de bénéficier des doses de vaccins. Ainsi, à Koula-Moutou, un comité provincial a été mis en place pour assurer la vaccination des personnes qui sont en première ligne, notamment exposées à la pandémie qui seront les premiers bénéficiaires. La présentation de ce comité a eu lieu dans la capitale de province de l'Ogooué-Lolo en présence des autorités en tête desquelles le gouverneur Jean Bosco Assingabagni.

En plus de la présentation du comité, il était également question d'édifier l'assistance sur les objectifs qui sont d'amener près de 80% des personnes cibles à l'adhésion durable à se faire vacciner d'ici décembre 2021. La mise en place d'un système de pharmaco vigilance et une prise en charge totale des personnes manifestant des symptômes post-vaccination était aussi du rendez-vous de cette rencontre.

Aussi, assurer la gestion des déchets de vaccination, avoir un regard sur le bon déroulement de la campagne régional et national de vaccination. L'objectif général est de réduire fortement le taux de morbité et de contamination de la covid et assurer l'accessibilité du vaccin à plus de 90% des personnes cibles.

Des sites ont d'ores et déjà été alloués, à savoir le centre hospitalier régional Paul Moukambi et la base 07 de Koulamoutou, au centre de santé urbain, Pana, Mouloundou et Igotsi. Le procédé de vaccination se fera en quatre étapes afin de permettre une meilleure gestion et une meilleure logistique. Cette initiative se voit épauler par les organismes internationaux tels que la croix rouge et l'OMS pour mener à bien cette mission sur les cinq sites retenus pour l'occasion.