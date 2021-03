Gabon: Vers un retour du racket ?

L'interdiction via un communiqué de la part du Commandant en chef de la police nationale sur les contrôles n'aura pas eu l'effet escompté. Certains agents ont choisi d'ignorer délibérément l'ordre de leur Commandant en reprenant leurs basses besognes.

A beau chasser le naturel, il revient au galop. C'est en ces termes que nous pouvons qualifier certains agents des forces de l'ordre qui ont décidé de braver l'autorité du Commandant en chef de la police nationale en s'exerçant au contrôle pourtant interdit. Force est de constater avec regret que certains agents se permettent d'ignorer l'ordre émanant de leur supérieur hiérarchique dans l'optique de reprendre de vieilles habitude qui ont terni l'image des forces de sécurité et de défense.

Comment expliquer que ces sous-officiers puissent désobéir à un ordre direct d'un officier supérieur et qui plus est le Commandant en chef ? Ou peut-être l'interdiction a sans été doute levée pour permettre un retour du racket pour asphyxier encore un peu plus les transports urbains et causer une pénurie de taxis quand bien même il est difficile de trouver un taxi après 15h à cause du couvre-feu qui débute à 18h.

Il est impératif que ces pratiques cessent afin de redorer l'image de nos forces de défense. Le racket et autres formes d'intimidations de la part des agents ne font que ternir leur réputation car ils sont censés protéger les personnes et les biens et non les extorquer et les intimider.