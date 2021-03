Angola: L'Exécutif approuve la création de la zone franche de Barra do Dande

Luanda — La création de la zone franche de développement intégré de Barra do Dande, dans la province de Bengo, a été approuvée mardi, à Luanda, par la Commission économique du Conseil des ministres.

La décision a été adoptée lors de la troisième réunion ordinaire de la Commission, dirigée par le Président de la République, João Lourenço.

Selon le communiqué de presse de la IIIe réunion ordinaire de la Commission économique du Conseil des ministres, le projet sera mis en œuvre dans la municipalité de Barra do Dande, une zone côtière de la province de Bengo.

La note prévoit la construction d'infrastructures portuaires pour le chargement et le déchargement de carburants et autres marchandises, la création de réserves stratégiques dans les domaines de la sécurité alimentaire, de carburants et énergétique.

Elle prévoit également le développement industriel, immobilier et touristique, visant le développement économique et durable de la région.

Le projet sera développé à travers la mise en place de partenariats public-privé avec des entités aux capacités techniques et financières reconnues.

La Commission économique du Conseil des ministres a également approuvé le statut de la Société de développement de Barra do Dande, S. A., dont l'objet social est la gestion et l'exploitation de cette zone et du port respectif.

