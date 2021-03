Angola: Banque commerciale avec 136 nouveaux projets à approuver

Luanda — Cent 36 nouveaux projets sont dans la banque commerciale en attente de financement du Programme d'appui à la production, diversification des exportations et remplacement des importations (PRODESI), qui a approuvé 6 nouveaux projets, la semaine dernière, a révélé le secrétaire d'État à l'Économie, Mário Caetano João.

S'exprimant lors de la réunion bihebdomadaire du ministère de l'Économie et de la Planification, il a expliqué que les projets à approuver relèvent de l'avis 10/20 de la BNA, avec 45 projets, sur la ligne de crédit de la Deutsche Bank (2), le décret présidentiel 98/20 (6 actifs d'origine nationale), DP 98/20 (19 coopératives) et Projet d'appui au crédit - PAC (64 projets).

Selon le responsable, depuis 2019, les instruments et produits financiers mis à disposition du Programme d'Appui à la Production, Diversification des Exportations et Remplacement des Importations (PRODESI) ont permis d'approuver 757 projets, avec une perspective d'environ 48 mille emplois.

Quant à la répartition sectorielle des projets approuvés, Mário Caetano João a souligné (lundi) que 348 sont liés à l'agriculture, 216 au commerce et à la distribution, 111 à l'industrie manufacturière, 30 à l'élevage, 24 à l'aquaculture, 23 à la pêche maritime et 5 à la pêche continentale.

En ce qui concerne le programme de conversion de l'économie informelle (PREI), il a informé que 39 demandes de crédit avaient été enregistrées, pour un montant de 129,3 millions de Kz. Depuis le lancement de la ligne de financement du microcrédit pour les mesures de secours économique, des demandes de 2007 pour un montant d'environ 4,8 milliards de Kz ont été enregistrées.

Selon le secrétaire d'État, en ce qui concerne l'enregistrement des données, par catégorie alimentaire sur le portail de Production Nationale - PPN, se démarquent les céréales avec six mille 125; légumineuses et oléagineux (quatre mille 873); racines et tubercules (quatre mille 891); légumes (quatre mille 43); et fruits, avec mille 755.

Il y a aussi l'industrie alimentaire, avec 647; culture diverse (562); pêche (497); industrie diversifiée (250); tourisme (172); industrie de la construction (174); industrie - ressources naturelles (99); industrie - hygiène et nettoyage (96); apiculture (60); salin-culture (39); industrie - textiles, vêtements et chaussures (19); et industrie - verre (21).

Dans le cadre du projet de modernisation des coopératives en Angola, l'Institut National d'Appui aux Micro, Petites et Moyennes Entreprises (INAPEM) a récemment lancé la plateforme PROMOVE, dans le but de former et de moderniser la gestion des coopératives, et de créer un réseau de managers de coopératives, préparés et disponibles, pour le soutien nécessaire aux entrepreneurs organisés.

Depuis le 23 février de cette année, des Mentors et Coaches (Instructeurs) ont commencé à être formés afin de concrétiser cet objectif et principalement l'opérationnalisation du même projet.

S'exprimant lors de la réunion bihebdomadaire du ministère de l'Économie et de la Planification, il a expliqué que les projets à approuver relèvent de l'avis 10/20 de la BNA, avec 45 projets, sur la ligne de crédit de la Deutsche Bank (2), le décret présidentiel 98/20 (6 actifs d'origine nationale), DP 98/20 (19 coopératives) et Projet d'appui au crédit - PAC (64 projets).

Selon le responsable, depuis 2019, les instruments et produits financiers mis à disposition du Programme d'Appui à la Production, Diversification des Exportations et Remplacement des Importations (PRODESI) ont permis d'approuver 757 projets, avec une perspective d'environ 48 mille emplois.

Quant à la répartition sectorielle des projets approuvés, Mário Caetano João a souligné (lundi) que 348 sont liés à l'agriculture, 216 au commerce et à la distribution, 111 à l'industrie manufacturière, 30 à l'élevage, 24 à l'aquaculture, 23 à la pêche maritime et 5 à la pêche continentale.

En ce qui concerne le programme de conversion de l'économie informelle (PREI), il a informé que 39 demandes de crédit avaient été enregistrées, pour un montant de 129,3 millions de Kz. Depuis le lancement de la ligne de financement du microcrédit pour les mesures de secours économique, des demandes de 2007 pour un montant d'environ 4,8 milliards de Kz ont été enregistrées.

Selon le secrétaire d'État, en ce qui concerne l'enregistrement des données, par catégorie alimentaire sur le portail de Production Nationale - PPN, se démarquent les céréales avec six mille 125; légumineuses et oléagineux (quatre mille 873); racines et tubercules (quatre mille 891); légumes (quatre mille 43); et fruits, avec mille 755.

Il y a aussi l'industrie alimentaire, avec 647; culture diverse (562); pêche (497); industrie diversifiée (250); tourisme (172); industrie de la construction (174); industrie - ressources naturelles (99); industrie - hygiène et nettoyage (96); apiculture (60); salin-culture (39); industrie - textiles, vêtements et chaussures (19); et industrie - verre (21).

Dans le cadre du projet de modernisation des coopératives en Angola, l'Institut National d'Appui aux Micro, Petites et Moyennes Entreprises (INAPEM) a récemment lancé la plateforme PROMOVE, dans le but de former et de moderniser la gestion des coopératives, et de créer un réseau de managers de coopératives, préparés et disponibles, pour le soutien nécessaire aux entrepreneurs organisés.

Depuis le 23 février de cette année, des Mentors et Coaches (Instructeurs) ont commencé à être formés afin de concrétiser cet objectif et principalement l'opérationnalisation du même projet.