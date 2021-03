Congo-Kinshasa: A quoi servent les diplômes de l'enseignement supérieur et universitaire en RD. Congo

Analysant de près le comportement du gouvernement congolais, on a la nette conviction qu'il s'affiche comme si son enseignement supérieur et universitaire ne constitue pas son affaire. C'est peut-être compréhensible dans la mesure où les diplômes de cet enseignement sont plus des facteurs de promotion individuelle que des clés pouvant ouvrir les portes du développement socio-économique. Ces diplômes font souvent office et fonction de passeport permettant à leur détenteur d'avoir l'illusion d'être un peu plus que les autres, leurs concitoyens non universitaires.

Aussi, pense-t-on, avec ces diplômes on peut gagner la vie ailleurs dans les pays riches ou dans les organisations internationales.

D'autre part, la présence de savants congolais dans les communautés académiques mondiales n'entraîne pas un profit; au contraire, ils sont perdus pour les causes congolaises même les plus opportunes pour travailler à des solutions conçues et pensées de l'extérieur négligeant des besoins spécifiques internes au Congo.

Que faire?

Voici une grande question qui nous amène au tissage des stratégies : cet art d'organiser, de préparer et de mettre en œuvre les moyens nécessaires et suffisants pour surmonter les obstacles de toute sorte et nature qui s'opposent à la réalisation d'un objectif jugé noble qu'on s'est fixé. Elle est élaborée dans le but d'anticiper correctement l'évolution de la démarche, de revoir et de prévoir, de ressaisir et même de présenter le passé, tout en ayant un coup d'œil intuitif dans l'avenir vers le but à atteindre, et tout en restant dans l'éternelle présente de ce même but.

Que faire? Eh bien, il faut positivement rompre. Il faut casser une situation, mettre à mort un état de chose ou d'un genre de situations. C'est ce que j'appelle « la stratifie de rupture positive », vue comme un processus à long terme qui se laisse percevoir comme un point intermédiaire entre une situation (A) jugée malfaisante et intolérable et une situation (B), considérée bienfaisante et épanouissante pour les citoyens congolais.

En d'autres termes, il s'agit d'un acte conscient et éminemment politique, provoqué et confectionné laborieusement pour mettre fin à la situation (A) dans le but de la remplacer par une autre (B) absolument différente de l'ancienneté.

En ce qui concerne notre enseignement supérieur et universitaire, les raisons pour rompre sont multiples. Eu égard au tableau assez sombre que j'ai présenté ci-haut, les stratégies de la rupture positive peuvent se tisser dans le domaine culturel pour une désoccidentalisation totale de l'université congolaise afin que celle-ci récupère son identité congolaise modernisée au sein de la communauté universitaire mondiale.

C'est de « l'odeur du père » qu'il faut se défaire. Se défaire de cet étouffoir qui suffoque l'universitaire congolais de l'étrangeté de son odeur. A l'enseignement supérieur et universitaire congolais, et ceci saute aux yeux, la dépendance culturelle, plus subtile que l'hégémonie politique des forces étrangères, impose un type d'enseignement nom adapté, une culture des autres, langue qui est loin d'être un langage porteur des significations réelles, des programmes et des croyances des autres.

Tout cela prive l'intellectuel universitaire de la possibilité de découvrir par lui-même des solutions origines et adaptées à ses conditions et de contrôler son processus de développement.

Au niveau des problèmes théoriques des sciences humaines et sociales, la rupture positive s'impose à jamais. Combien ne stigmatisent-ils pas les faiblesses scientifiques des chercheurs congolais plonge profondément dans une critique qui dépasse le simple rafistolage méthodique et la seule revalorisation éthique des recherches africanistes. Je qualifie la science congolaise de commerce des idées usagées dans ce domaine.

«Faut-il brûler l'université? » pour ne plus éduquer? Je pense que non, ce qu'il faut, c'est de comprendre clairement la relation enseignement société et en même temps la relation université-société. Si l'un, l'une est en crise, l'autre ne peut mieux se porter et vice versa; l'un, l'une ne peut qu'être le reflet de l'autre et vice versa.

Quel est alors le destin de l'université congolaise?

Notre enseignement supérieur et universitaire ne sera réellement supérieur et universitaire que dans la mesure où l'on commencera à connaître et à résoudre les contradictions de la société congolaise, et prendra la place qui lui incombe dans la formation des classes nouvelles dans une société congolaise confrontée au défi de son développement et son adaptation au monde moderne.

Dans l'entre-temps pour l'heure,

Le gouvernement, autorité suprême de l'enseignement supérieur et universitaire doit reprendre totalement ses responsabilités en restaurant les infrastructures, en réoctroyant les frais de fonctionnement et compétitivement la bourse la bourse d'étude.

Que, dans l'incapacité de l'État, vu la crise que traverse notre pays, qu'on envisage carrément des mécanismes de « privatisation contrôlée ».

Que les autorités académiques choisies d'après les critères démocratiques et élitistes le soient selon la compétence, les valeurs morales et l'esprit de convivialité. De telle façon, croyons-nous, elles peuvent réussir à créer au sein du milieu universitaire, une communauté où il fait beau vivre, loin des tares de l'incompétence, de la médiocrité, de la conflictualité, de l'exclusion, des injustices et de la violence. Aussi pourront-elles gérer l'institution comme un patrimoine commun.

Les professeurs doivent, pour ce faire, être imprégnés de culte de l'excellence tissé dans un moule de la critique et de l'autocritique.

Que les administratifs comprennent qu'ils font partie intégrante de la communauté universitaire et doivent se comporter comme tels.

Que les étudiants inscrits à l'université refusent le désarroi dépassant les absurdités, croyant à la puissance de la liberté, tout en allant au-delà de l'académie vide, aient un seul objectif : apprendre et connaître pour être et pour leur développement intégral, prêts à servir la nation en dehors de toute pratique d'exclusion.

L'université congolaise, à l'instar d'autres institutions de ce genre, doit être ou redevenir celle de l'élite et non des masses. L'élite comprise ici comme une classe qui doit aider à dépiter le répit du mensonge qui habite l'homme et sa société, une élite à la recherche continuelle de l'excellence, loin de la médiocrité; une élite catégorie de personnes dont la mission est sacerdotale car consciente qu'elle fait partie des meilleurs, des distingués, classée selon le critère de valeur, de l'éthique et de l'esprit. Une élite dans laquelle la société voit un « projet créateur », une lumière, une orientation et un dévoilement. Une élite recréatrice de la vision du monde.

La tâche (responsabilité) d'élaborer des stratégies incombe à l'État, aux autorités académiques, aux professeurs et aux étudiants eux-mêmes. Attention, l'avenir n'est pas un destin aveugle.

Professeur Jean Kambayi Bwatshia

Directeur du Centre de Recherche sur les

Mentalités et l'Anthropologie Juridique « Eugemonia »