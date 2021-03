Angola: L'ambassadrice du Royaume-Uni confirme l'intérêt des entreprises à investir dans le pays

Luanda — L'ambassadrice britannique en Angola et à São Tomé et Príncipe, Jessica Hand, a confirmé mardi à Luanda que la lutte contre la corruption est un signal très fort pour attirer les investisseurs britanniques.

La diplomate, qui participait au programme "Grande Intrevista" de la Télévision Publique d'Angola (TPA), a reconnu qu'en ce moment, l'image de l'Angola évolue pour le mieux et par conséquent sa réputation également dans le monde.

Jessica Hand a jugé «très importants», pour le nouvel environnement des affaires en Angola, les partenariats avec le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale (BM) et la lutte contre la corruption en cours dans le pays.

L'Angola et le Royaume-Uni ont signé, en 1986, un accord général de coopération et, en 2019, ont paraphé un protocole d'accord et de coordination politique.

Du point de vue de Jessica Hand, la responsabilité de renforcer les relations bilatérales incombe aux deux pays, créant des conditions politiques et économiques plus simples.

Elle a reconnu que depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, la Grande-Bretagne n'a investi en Angola qu'environ 300 millions de dollars.

Cependant, la diplomate a expliqué que ces chiffres sont dus au peu de communication entre les deux pays, soulignant qu'avec la création de l'Agence d'investissement privé et promotion des exportations (AIPEX), les choses semblent changer pour le meilleur.

A titre d'exemple, elle a indiqué le secteur minier comme l'un des domaines dans lesquels les entreprises britanniques ont déjà commencé à mener des études de prospection avec des résultats très encourageants.

«L'agriculture est un autre secteur dans lequel le Royaume-Uni entend investir, compte tenu de son expérience, qui met en évidence les méthodes de culture durable avec de la matière organique et sans engrais chimiques.

Commonwealth

Jessica Hand a annoncé que l'Angola avait déjà officialisé son entrée dans le Commonwealth, avec une visite de vérification prévue par le secrétariat de l'organisation dans le pays, conditionnée par les effets du Covid-19.

À son avis, l'Angola devrait demander le soutien des États du Commonwealth pour comprendre les schémas communs et les processus spécifiques de la communauté.

"L'Angola doit parler et maintenir les échanges avec les pays membres, car la décision finale appartient à chacun d'accepter ou non un nouveau partenaire", a-t-elle expliqué.

La diplomate britannique a précisé que le Commonwealth a des normes spécifiques sur la démocratie, les droits de l'homme, la liberté de presse et les principes qui doivent être respectés.

Sainte Hélène

L'île de Sainte-Hélène est un territoire appartenant à la Couronne britannique, à un peu plus de 200 miles de la côte angolaise.

En 2019, le vice-président de la République, Bornito de Sousa, s'est rendu sur l'île, où il a exprimé des intérêts de coopération.

Selon Jessica Hand, il existe déjà un dialogue entre l'Angola et Sainte-Hélène, sans la participation directe du Royaume-Uni, dans les secteurs de l'aviation civile, du commerce et du développement du tourisme.

