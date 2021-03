Congo-Kinshasa: Leadership féminin en milieu de travail - UCOFEM et ACOFEPE en parlent dans la 2ème édition de la foire des femmes de médias

Débutée le lundi 29 mars à Kinshasa, la foire des femmes des médias organisée par l'Union des Femmes des Médias (UCOFEM) et l'Association des Femmes de Presse Ecrite (ACOFEPE), a vu prester, pour sa première journée, quatre panelistes qui, à tour de rôle, ont exposé autour de deux thèmes importants. D'abord, le leadership dans le milieu du travail et ensuite, femmes des médias et environnement de travail en période de covid-19.

"Conscientiser les femmes dans la prise des postes à responsabilité majeure". C'est cela l'objectif premier de cette activité, et cette finalité demeure le but premier de l'ACOFEPE et l'UCOFEM. Ces deux structures ne cesseront jamais de sensibiliser les femmes sur des sujets sensibles les concernant, a expliqué la présidente de l'ACOFEPE, Grâce Ngyke.

Elle a, lors du premier panel, abordé la question du leadership féminin en milieu de travail aux côtés de Laurette Mandala. Tout en relatant son parcours professionnel, elle qui, autrefois, était journaliste-reporter au journal "La Référence Plus", avant d'être accréditée à l'Assemblée Nationale, puis d'en venir où elle en est actuellement, journaliste à l'agence congolaise de presse (ACP) et présidente de cette grande association des femmes des médias. Du reste, elle a invité les jeunes filles journalistes de croire en leurs talents et surtout à avoir une vision de grandeur qui va les propulser vers la réussite.

En même temps, il est un fait paradoxal de constater que le nombre des femmes pratiquant la profession médiatique s'avère inférieur à celui des hommes, alors que les statistiques démontrent que les femmes sont les plus populaires dans les instituts supérieurs de formation journalistique.

Par ailleurs, il est important que la femme des médias se familiarise à l'outil numérique au regard de l'ampleur et la nécessité qu'a représenté ce dernier durant cette période covid-19, a fait savoir Patient Ligodi, Directeur Général de Next Corps, qui est intervenu au second panel aux côtés de madame Espérance Bayedila, professeur à l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication (IFASIC).

Etant un événement annuel, cette deuxième édition de la foire des femmes des médias poursuit un triple objectif : exposer les questions qui concernent les femmes dont les jeunes des médias aux dirigeants locaux, et aux médias ; renforcer la participation des femmes, dont les jeunes des médias dans les débats publics ; informer les citoyens et les communautés de l'état du débat démocratique local sur une question qui affecte la vie de femmes des médias.

Elle se déroule pendant trois jours, soit du 29 au 31 mars avec au menu : Panels, Networking, visite des stands des médias, et animation musicale.