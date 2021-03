Congo-Kinshasa: Goma - Le festival culturel "Amani" confirmé

Initialement prévu au mois de février 2021, ce grand évènement culturel a été reporté ultérieurement suite à la pandémie de coronavirus. Plus de peur que de mal pour les culturels de la ville touristique de Goma et de toute la RDC, la 8ème édition du Festival Amani se tiendra finalement du 4 au 6 juin 2021 dans la capitale rpovinciale du Nord-Kivu, apprend-on dans un communiqué de presse rendu public la semaine dernière.

«Dans un contexte particulier de la pandémie mondiale de la Covid-19, nous avions à cœur d'offrir à nos festivaliers, à notre ville de Goma et à l'ensemble de la région des Grands Lacs, un événement positif, solidaire et Joyeux. Les gestes barrières seront observés dans les détails et le port des masques est obligatoire. Nous comptons sur chacun pour que cette grande fête soit une réussite», indique ledit communiqué.

Par ailleurs, les organisateurs ont également promis de dévoiler bientôt la programmation de ce grand rendez-vous culturel annuel.

"Fidèles à nos valeurs, elle (la programmation, Ndlr) alliera de grands noms mondialement connus et de belles découvertes pour cette édition", précisent les organisateurs.

Il y a lieu de noter que le Festival Amani est une Asbl qui a pour objectif de rassembler par la culture et ainsi offrir un espace de fête, loin des problèmes quotidiens et des séquelles de la guerre, où les peuples de la région des Grands Lacs peuvent se rencontrer, penser et s'engager pour un avenir commun meilleur; redorer l'image de Goma, de l'Est de la RDC et de la région des Grands Lacs de manière générale et montrer au monde la volonté qu'ont les jeunes et les moins jeunes de la région de construire un avenir meilleur et d'user de leur talent pour y arriver.

Aperçu historique du Festival Amani

L'idée d'organiser un grand festival de musique et danse a été initiée par les formateurs et la direction du Foyer culturel de Goma dans le but de promouvoir la paix, la culture, la cohabitation pacifique de la région. Jeunes bénévoles, formateurs du foyer culturel de Goma se sont tous mis ensemble et ont décidé de faire de la culture un des moyens d'expression, de sensibilisation, de promotion de paix. Le nom donné au Festival Amani veut dire tout simplement «Paix». Cette idée est née suite aux succès de l'organisation des "Sanaa week-end" qui est un espace de découverte et de promotion des jeunes talents (musiciens, comédiens, ... ) de Goma et artistes formés au Foyer culturel. Faire revenir les grands noms de la musique du monde et les artistes de la région permettra de rassembler de milliers de jeunes loin de leur vie quotidienne et parler de question de paix, du vivre ensemble. Sans aucune expérience, ni formation dans l'organisation d'un tel grand évènement qui réunit plus de 30.000 personnes, les formateurs et jeunes du Foyer avaient décidé de faire un premier essai et d'en faire une grande réussite. Avec le concours du promoteur du Festival et quelques amis belges expérimentés dans le domaine événementiel, la 1ère édition a été décidée pour fin août 2013.

Un an de travail et de recherche pour faire de cette édition un grand succès. Prévue du 30 août au Septembre 2013, la décision du report a été prise le 22 août suite à la situation sécuritaire dans la ville de Goma. D'où, le samedi 31 août 2013, ces artistes programmés dont Lexxus Legal ont organisé un concert de solidarité à Kinshasa dans la salle Wallonie Bruxelles Internationale.