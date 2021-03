Angola: L'UNITA demande des auditions parlementaires au président de l'AN

Luanda — L'UNITA a adressé mardi d'urgence des demandes d'auditions parlementaires aux chefs de plusieurs institutions étatiques au bureau du président de l'Assemblée nationale (AN).

Il s'agit d'auditions des ministres des Finances et de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement, du gouverneur de la Banque Nationale d'Angola (BNA), du président du conseil d'administration de la Banque d'épargne et de crédit (BPC) et du gouverneur de Luanda.

Le parti l'UNITA a également demandé une audition des ministres de l'Education, de l'Enseignement Supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, de la Construction, des Travaux publics et de l'Aménagement du Territoire, de l'Intérieur et de la Justice et des Droits de l'homme.

L'information a été rendue publique mardi, lors d'une conférence de presse, par le président du Groupe parlementaire de l'UNITA, Liberty Chiaka.

Selon Liberty Chiaka, son parti souhaite des éclaircissements sur le "licenciement d'environ deux mille travailleurs et la fermeture de 73 succursales de la BPC, l'impact des ordures à Luanda, les solutions envisagées pour répondre aux demandes des enseignants, la politique du logement et la gestion des prisons".

"Il est urgent d'entendre les responsables que nous voulons aider, conseiller et suggérer des pistes possibles (...)", a dit le député de l'UNITA.

À son tour, Mihaela Weba, vice-présidente du groupe parlementaire de l'UNITA, a précisé que les auditions parlementaires sont soutenues par les articles 303 et 147 de la loi qui approuve le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

