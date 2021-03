Angola: Nouvel ambassadeur angolais accrédité à Singapour

Luanda — L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola à Singapour, Daniel António Rosa, a été accrédité vendredi par la présidente Halimah Binti Yacob.

Selon une note de la représentation diplomatique angolaise, lors de l'audition que lui a concédée la présidente Halimah Binti Yacob, l'ambassadeur Daniel António Rosa a évoqué la nécessité de renforcer la coopération entre l'Angola et Singapour, principalement dans les domaines économique, commercial et entrepreneurial.

L'occasion a également été utilisée pour aborder les réformes politico-diplomatiques, économiques et sociales en cours dans le pays, dans le cadre de ce mandat du Président de la République João Manuel Gonçalves Lourenço.

Le diplomate a souligné que l'investissement dans les petites et moyennes entreprises était l'un des domaines dont Singapour pouvait tirer parti, en plus du pétrole, de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, de l'industrie, des transports, des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication, de la construction, du tourisme, de l'industrie minière, entre autres, dans le cadre de la diversification de l'économie nationale.

Daniel António Rosa a indiqué que la principale bannière de la gouvernance actuelle était la lutte contre la corruption, un défi pour lequel l'Angola espère également compter sur l'expérience de Singapour, compte tenu de sa riche histoire dans ce domaine.

"Singapour est une puissance économique majeure en Asie, faisant partie des" Quatre Tigres d'Asie ", et est un centre financier mondial important, donc il peut transmettre (à l'Angola) ses expériences et ses connaissances", a-t-il affirmé.

En ce qui concerne la coopération économique et commerciale, il a expliqué que l'une des priorités de son consulat est de faire en sorte que les entreprises de ce pays s'intéressent à investir et à faire des affaires sur le marché angolais, dans le cadre de la diplomatie économique.

De même, il a évoqué la nécessité de relancer les négociations entre les deux pays, en vue de signer prochainement d'importants instruments de coopération juridique, en particulier le Mémorandum d'accord entre la République d'Angola (représentée par l'AIPEX) et Singapore Corporation / Business Enterprise, un document qui promeut et favorise le renforcement des relations commerciales, entre autres.

La note indique également que, lors de la réunion, la dirigeante du pays asiatique a exprimé la totale ouverture de son pays à travailler avec les autorités angolaises pour renforcer les relations bilatérales dans les différents domaines, en particulier dans l'échange d'expériences en matière de lutte contre la corruption.

A l'occasion, elle a salué les efforts du président de la République, João Lourenço, visant à lutter contre la corruption afin d'empêcher la fuite des capitaux nécessaires au développement du pays.

Selon la nouvelle carte de couverture diplomatique régionale, récemment approuvée par João Lourenço, qui vise à réduire les frais d'ambassade, tout en maintenant la présence du pays dans diverses parties du monde, la représentation diplomatique de l'Angola à Singapour compte 16 pays sous sa juridiction en Asie et en Océanie.

Daniel António Rosa, qui a occupé les mêmes fonctions en Guinée-Bissau, au Sénégal et en Gambie (cette dernière en tant que non-résident), est ambassadeur de carrière, diplômé en sciences politiques à Cuba et spécialisé en sciences politiques internationales à Paris (France).

