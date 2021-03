Angola: La zone franche de Barra do Dande ouvre le pays aux routes mondiales

Luanda — Le ministre des Transports, Ricardo de Abreu, a déclaré que la future zone de développement intégré de Barra do Dande, dont la création a été décidée mardi, constituait l'ouverture du pays aux routes commerciales mondiales.

S'adressant à la presse à l'issue de la réunion de la Commission économique du Conseil des ministres, Ricardo de Abreu a indiqué que le projet devient un «grand pas» vers la diversification économique et l'intégration de l'Angola dans le contexte global des routes commerciales avec une capacité de production domestique.

Il a expliqué que le projet vise à assurer des réserves stratégiques de carburant, en étant adjacent au terminal océanique de la SONANGOL, et la création d'infrastructures de stockage de produits alimentaires.

Le ministre Ricardo de Abreu souligne que le projet sera construit sur une superficie de 5.600 hectares et comprendra des réservoirs d'hydrocarbures et un ensemble d'énergies renouvelables.

Pour cette raison, il a dit compter sur le soutien du secteur privé spécialisé, avec des capacités techniques et financières pour la mise en œuvre de la zone de développement franche de Barra do Dande.

A son tour, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Victor dos Santos Fernandes, a fait savoir que le pays disposera, dans les quatre prochains mois, d'une réserve alimentaire stratégique, visant à stabiliser les prix des produits du panier de la ménagère.

Il a ajouté que la réserve stratégique devrait être gérée par une entité privée, à définir par appel d'offres public.

Víctor Fernandes a indiqué que l'intention est de créer une chaîne fonctionnelle et articulée qui devrait acquérir des biens de production nationale et développer d'autres que le marché a besoin.

Selon le gouvernant, la stratégie permettra également l'achat de biens à réserver et à les mettre sur le marché si nécessaire.

Pour sa part, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, António Francisco de Assis, a déclaré que l'Exécutif envisageait de construire des infrastructures de rétention d'eau pendant la saison des pluies afin d'éviter les effets néfastes de la sécheresse.

Selon lui, il est prévu, avec cela, de massifier les systèmes d'irrigation dans tout le pays pour garantir la stabilité des cultures et la sécurité alimentaire des populations.

Après avoir reconnu certaines difficultés financières, il a expliqué que dans les zones avec des rivières, des lagunes et des ruisseaux, les systèmes d'irrigation devraient être construits avec des ressources pour les travaux hydrauliques pour amener l'eau dans les zones de culture, encourager la production dans les basses terres et travailler avec des cultures résistantes à la sécheresse, comme le manioc et la patate douce.

Francisco de Assis a dit que son intention était de garantir des installations de pâturage partout où se trouve le bétail et d'éduquer les communautés à donner aux animaux d'autres aliments que l'herbe.

