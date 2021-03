Afrique: Le match Côte d'Ivoire-Ethiopie se termine en queue de poisson suite à la sortie de l'arbitre

Les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations dans la tourmente. Côte d'Ivoire-Éthiopie s'est terminé dix minutes plus tôt. L'arbitre s'est senti mal et a dû quitter le terrain sur civière. Et le quatrième arbitre, étant ivoirien, n'a pas pu prendre sa place.

Jetons un coup d'œil à la situation. La Côte d'Ivoire et l'Éthiopie se disputaient la première place du Groupe K des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations lors de la dernière journée. Un match nul suffisait aux locaux, qui comptaient un point d'avance sur leurs adversaires au classement.

Cependant, ils ont rapidement fait le travail. Boly et le Milanais Kessié ont porté le score à 2-0 avant la pause. Et même si Kebede, à la 74e minute, a relancé le suspense, le but de Kouassi, deux minutes plus tard, a semblé mettre fin à tous les doutes.Mais le match n'est pas allé à son terme. Du moins, il n'atteindra jamais les 90 minutes. Peu après le but du 3-1, l'arbitre Charles Benle est sorti du terrain sur une civière après un malaise.

Pour ce genre de situation, il existe un quatrième arbitre. Curieusement, cependant, il n'a pas été en mesure de le remplacer. KouassiBiro est en effet originaire de Côte d'Ivoire. En raison d'un conflit d'intérêts, le match a dû être arrêté à dix minutes de la fin du temps réglementaire. La Caf nous en plus dira.