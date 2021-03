Algérie: Les assises sur l'économie de la connaissance - Un véritable départ vers une économie "forte"

Alger — Les travaux des Assises nationales sur l'économie de la connaissance ont pris fin, mardi soir, à Alger, par des recommandations soulignant la nécessité d'une "évaluation rigoureuse" des résultats de la mise en œuvre sur le terrain des résultats de cet événement, qui constitue un "vrai début pour créer une économie forte".

La clôture des assises, qui se sont déroulées durant deux jours au Centre international des conférences (CIC), sous le haut patronage du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et dont l'ouverture a été supervisée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a été marquée par la présentation des plus importantes recommandations qui ont porté sur la nécessité d'élaborer une stratégie nationale pour jeter les bases d'une économie de la connaissance et par des interventions des présidents du le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Rédha Tir, et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up, Yacine El Mahdi Oualid.

A cet égard, M. Tir s'est engagé auprès des participants à assurer un "suivi continu" afin de contrôler l'étendue de la mise en œuvre des recommandations, soulignant que "l'évaluation sera rigoureuse pendant l'assemblée générale du CNESE, qui se tiendra prochainement", soulignant la possibilité de" convoquer des ministres et des organismes publics" pour les auditionner sur l'étendue de la mise en œuvre des recommandations de ces assises, qui, selon lui, sont "un véritable départ pour jeter les bases d'une économie de la connaissance en tant que véritable modèle pour créer une économie de marché en Algérie".

M. Tir a affirmé que le Conseil inclura lors de sa prochaine assemblée des experts parmi les participants aux assises, annonçant la création d'un "espace de dialogue pour une consultation continue sur les mécanismes de mise en place d'une économie de la connaissance".

Elaboration impérative des cadres juridiques et réglementaires pour l'instauration de l'économie du Savoir

Lors d'une conférence de presse mixte organisée en marge des assises, le président du CNESE a affirmé que l'Algérie avait besoin aujourd'hui de "l'élaboration de tous les cadres juridiques et réglementaires afin de lever les entraves et aller de l'avant vers l'économie du Savoir, en tant que support du plan d'action du Gouvernement".

"L'économie aujourd'hui ne supporte plus ce ralentissement ni ce retard d'où la nécessité d'agir et d'investir pour le développement des entreprises, tous types confondus, en focalisant sur les start-up et la valorisation de l'intelligence des individus outre le financement de l'économie nationale en toute transparence et subjectivité au service de l'intérêt public", a-t-il soutenu.

De son côté, le ministre délégué auprès du premier ministre chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up, Yacine El Mahdi Oualid a fait savoir que ces assises, premières du genre en Algérie, constituaient une opportunité pour la création d'un espace regroupant un grand nombre d'experts algériens et de propriétaires d'entreprises et de patronat en vue de discuter de l'avenir de l'économie nationale et de l'économie de la connaissance".

"Les recommandations issues des différents ateliers ont été formulées à la faveur des points de vue manifestés par les différents experts et participants ayant mis l'accent sur l'importance de l'économie de la connaissance qui implique la conjugaison des efforts de tous afin d'opérer de véritables changements au niveau réglementaire",a-t-il indiqué.