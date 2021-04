Afrique: Aliou Cisse, sélectionneur des «Lions» - «Le Sénégal ne peut pas se satisfaire de ces résultats»

Aliou Cissé vient de réaliser son plus mauvais parcours dans les éliminatoires dans une phase finale de coupe d'Afrique des nations (CAN) depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe nationale de football du Sénégal le 5 mars 2015. Après un Grand Chelem (6 victoires et 6 matches) en 2017, un parcours presque parfait en 2019 (5 victoires et un nul), il est passé à côté d'une défaite hier, mardi 30 mars, face une équipe sélection d'eSwatini (Can 2021). Une contre-performance qu'il analyse à sa juste valeur en déclarant que l'équipe qu'il a ne peut pas se satisfaire de ces résultats.

«C'est sûr et certain qu'une équipe comme le Sénégal ne peut pas se satisfaire de ces résultats. Concernant le système, c'est le débat. On était déjà qualifié, donc il était important de bouger et de pouvoir jouer ces deux matchs en 3-5-2. Effectivement, les résultats de ces deux rencontres ne sont pas satisfaisants sur le plan comptable. C'est clair et net que quand on prend deux points sur six possibles, on ne peut pas être satisfait. Mais je loue la détermination de mes joueurs, le fait qu'ils n'ont jamais abdiqué. Ils ont bien travaillé pour pouvoir égaliser».

LE JEU CONTRE L'ESWATINI

«On a pris un but très tôt. Après, c'était une attaque-défense pendant tout le match. En première période, on a manqué de profondeur. On a joué beaucoup dans des attaques de positions alors qu'on aurait pu demander un peu plus de profondeur, vu que la défense adverse était trop basse. Difficile d'évoluer, difficile de trouver des solutions, difficile de trouver les intervalles. On aurait dû sauter les lignes, jouer les deuxièmes ballons pour essayer de trouver soit des fautes soit des attaques placées qui pouvaient nous permettre de marquer. On a été menés de la 6e à la 90e minute et l'équipe n'a pas lâché, ça prouve que nous avons un bon état d'esprit, de ne jamais abdiquer, ne jamais lâcher et je retiendrai ça de ce match».

EVOLUTION DU SYSTEME

«Le système n'a pas fonctionné sur le plan offensif. Mais sur le plan défensif il y a plus de satisfaction. On n'a pas pu combiner, on n'a pu trouver les extérieurs. On avait des problèmes pour trouver nos attaquants. Ce n'est jamais facile de déjouer un bloc bas et ce n'est jamais évident. Il faut le reconnaître Eswatini a joué un bon match. Il faut les féliciter, surtout le fait qu'ils nous ont tenus en échec. L'évolution du système, comme je vous disais, on était en 3-5-2 on est passé en 4-3-3. J'ai sorti un défenseur central pour ramener un milieu de terrain, décalé Krepin Diatta sur le côté droit pour passer à quatre. «Que ce soit les gardiens, Nampalys, Matar, Fodé, Abdou Diallo, ils ont de la qualité. C'est leur première fois en Afrique, je pense qu'ils ont pris du plaisir, en même temps ils se rendent compte de la dure réalité du football africain. Mais je pense que c'est de bons augures. Ils vont continuer à progresser, à travailler, en tout cas je suis satisfait d'eux».