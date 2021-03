Congo-Kinshasa: Christian Nsengi bientôt limogé ?

Au lendemain de la débâcle face aux Gabon, Christian Nsengi est la cible des critiques des supporters et des observateurs du football congolais.

La rumeur enfle dans les médias sociaux, en attendant la diffusion du second volet de l'entretien réalisé par le président de la FECOFA, Constant Omari, avec Patrick Lupika, journaliste de Canal +. L'homme moderne aurait selon plusieurs indiscrétions, pris la décision de limoger Christian Nsengi et son staff, et trouver un autre sélectionneur pour conduire la RDC dans les éliminatoires au mondial Qatar 2022.

Indexé le faible niveau de l'équipe des Léopards revient à mettre en cause la sélection de joueurs et le système de jeu mis en place par le sélectionneur. Dans ce cas de figure, c'est Christian Nsengi qui est placé sur le banc des accusés dans cette débâcle des Léopards. À travers les lignes de la sortie du président de la fédération, on peut lire que les choix du sélectionneur ne sont pas approuvés et Constant Omari est en train de préparer un grand ménage. Ainsi le sélectionneur serait sur sellette et ce serait sans surprise d'apprendre son limogeage.