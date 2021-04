Afrique: Eliminatoires CAN 2021 / Sénégal-Eswatini (1-1) - Les «lions» frôlent l'humiliation

Ouf ! Le Sénégal est passé tout prêt hier, mardi 30 mars, d'une défaite inoubliable. Ce qui allait être une humiliation, face à une modeste sélection d'eSwatini (ex-Swaziland) déjà éliminée de la course pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN), après cinq défaites d'affilée. Mais face à une sélection sénégalaise empruntée, méconnaissance, des choix technico-tactiques qui n'existent dans une aucune annale du football mondial, Aliou Cissé a dû attendre l'ultime minute des arrêts de jeu pour égaliser par l'entremise de son ex-capitaine Cheikhou Kouyaté suite à une offrande du portier Mathabela Sandanezwe. De quoi soulever la bronca du public, complètement médusé et des Lions qui savent plus à quel système de jeu se fier.

Le match Sénégal-eSwatini comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (Cameroun 2021) a failli être à l'image du combat épique qui opposa deux personnages bibliques : David un jeune berger et Goliath, un colosse de 2,80m. Première équipe africaine, 20ème au classement mondial, les Lions étaient censés affronter un nain, 153ème mondial.

Pis, l'eSwatini n'avait pas jusque-là existé dans ces éliminatoires en essuyant cinq défaites en autant de sorties. Le Sihlandu Semnikati (Le bouclier du Roi) était le maillot faible de ce groupe que le Sénégal a dominé de la tête aux épaules. Sauf qu'après une qualification acquise à deux journées de la fin des éliminatoires, le sélectionneur national, Aliou Cissé, déjà tourné vers la phase finale tente d'expérimenter un 3-5-2. Il frôle le KO à Brazzaville face aux Diables rouges. Mais l'ancien capitaine des Lions ne s'avoue pas vaincu.

Pis, il fait même fi des critiques et préfère mourir avec ses idées. Alors que les Sénégalais s'attendaient à un match de gala avec des stars comme Sadio Mané, Diao Baldé Keïta, Kalidou Koulibaly (de retour après une suspension pour cumul de cartons) et autres Idrissa Gana Guèye et peut-être des changements en seconde période, Cissé-la-science, envoie les coiffeurs et autres «bleus» au charbon. Il sera vite refroidi par un but matinal qui va perturber ses plans. A la 4ème minute, Sabelo Gamedze d'une reprise de volée venue d'ailleurs montre aux Lions que son équipe ne se présente pas en victimes expiatoires. Aliou Cissé ayant déjà fini de montrer ses limites objectives devant les blocs-bas, peine à dynamiter la muraille jaune de l'eSwatini.

Les minutes s'égrènent, les Lions poussent mais n'y arrivent pas. Les hommes de Domanic Kunene, coach de l'eSwatini ne pouvaient pas imaginer meilleur scénario. Ils se recroquevillent dans leur camp et laissent l'initiative du jeu aux Sénégalais qui dominent outrageusement le match sans trouver parvenir à trouver la faille.

ET KOUYATE SAUVA LAT DIOR DIOP !

A la seconde période du jeu, l'équipe nationale du Sénégal repart comme elle avait fini la première. Assiégeant son adversaire dans sa moitié de terrain en imposant «une attaque défense». Mais l'eSwantini peut toujours compter sur son gardien Mathabela Sandanzwe, l'homme du match. Il a été dans tous les coups comme c'est encore fut le cas à la 60ème minute où il repousse du bout des gants une frappe du joueur de l'As Monaco Ballo-Touré.

Les entrées de Sadio Mané et de Diao Baldé Keïta, vont finir par apporter du rythme à l'attaque du Sénégal. La lumière a même failli venir du numéro 10 des Lions qui a failli même égaliser à la 91ème minute mais le cadre se dérobe. Le salut vient finalement de la défense puisque c'est Cheikhou Kouyaté qui a marqué le but égalisateur à la 96ème minute. Sur une frappe très puissante de Krepin Diatta, le gardien eswatinien commet une faute de main qui profite au joueur de Crystal Palace, en renard de surface et qui n'avait qu'à pousser le ballon au fond des filets. Lat Dior respire. Cissé explose de joie. Le Sénégal qui l'on pensait terminer par un festival de buts à l'instant de l'Algérie, championne d'Afrique qui n'a fait qu'une bouchée du Botswana, quitte la pelouse avec des interrogations. Nonobstant la longévité de Cissé à la tête 2015- 2021), sa méthode peine à convaincre.

12/24 POUR LA ZONE OUEST

La «finale» du groupe I pour la deuxième place qualificative pour la CAN, a finalement tourné en faveur de la Guinée-Bissau. Les «Djurtus» ont sévèrement battu les «Diables Rouges» du Congo sur le score de 3 buts à 0. Ainsi les hommes Baciro Cande vont disputer leur troisième d'affilée la phase finale de coupe d'Afrique après 2017 et 2019. Mais au-delà de l'exploit de la Guinée-Bissau, on notera une forte présence des équipes issues de zone Ouest (A et B) dans cette phase finale.

En attendant le verdict de la rencontre Sierra Leone-Bénin qui n'a pas pu se tenir hier, mardi 30 mars, en raison d'une «déclaration tardive» de six joueurs béninois à la covid-19, tous titulaires à une heure du coup d'envoi, selon notre confrère Hugues Zinsou que nous avons joint au téléphone. Douze équipes sur 24 ont déjà composté leur ticket. Il s'agit du Mali et de la Guinée dans le groupe A ; du Burkina Faso dans le groupe B ; du Ghana dans le groupe C ; de la Gambie dans le groupe D ; de la Mauritanie dans le groupe E ; du Cap-Vert dans le groupe F ; du Sénégal dans le groupe I ; du Nigéria (groupe L) ; de la Côte d'Ivoire et du Niger (groupe K). Ce qui promet de chaudes empoignades et autres derbies dans la sous-région.