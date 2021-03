Ile Maurice: Déconfinement partiel - Les commerçants dans le flou

A la veille de la première phase de déconfinement, les commerçants sont toujours dans le flou. Quel est le plan établi par les autorités pour assurer le bon déroulement de la réouverture. Face à la situation, le General Retailers' Association a envoyé une lettre au ministre du Commerce hier, mardi 30 mars, pour demander des précisions. Plusieurs questions ont été soulevées.

Tout d'abord, plusieurs employés des magasins sont toujours en attente de leur WAPs et ne savent pas non plus quand est-ce que le document sera disponible. De plus, la question de la zone rouge se pose. Est-ce que les travailleurs pourront sortir ou entrer dans les clusters pour travailler et regagner leur domicile par la suite ? Quant au transport, les magasiniers se demandent s'il y a un plan établi si jamais les bus ne seront pas autorisés à rouler après 18 heures, l'heure moyenne de fermeture des centres commerciaux.

L'autre problème est le stock. Rouvrir c'est bien, mais est-ce les grossistes pourront travailler et réapprovisionner les magasins, ou devront-ils tourner sans stock ? De plus, à la veille de la réouverture, les propriétaires de magasins n'ont eu aucune directive sur ce qu'ils doivent faire en amont. Est-ce qu'il est obligatoire de désinfecter ? La réponse se fait attendre.

La logistique n'est pas claire non plus. Combien de personnes sont autorisées par mètre carré dans un magasin ? Le courrier fait ressortir que certains magasins font 100 mètres carrés alors que d'autres ont une superficie de 2 000 mètres carrés. Quant aux clients, est-ce qu'il y aura des policiers pour vérifier les cartes d'identité, ou devront les commerçants solliciter un membre de leur staff ? Et dans l'éventualité qu'un client refuse de poster le masque, qui sera responsable ? Le client ou le magasinier ?

Les réponses par rapport au plan de réouverture se font toujours attendre...